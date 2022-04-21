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Kemal Kılıçdaroğlu'na mermili tehdit davası düşürüldü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kemal Kılıçdaroğlu'na mermili tehdit davası düşürüldü

Sosyal medya hesabından içi mermi dolu bir kavanoz fotoğrafı paylaşan ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere CHP'li isimleri etiketleyen Mehmet Emin Göç hakkındaki dava düştü.

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Sosyal medya hesabından paylaştığı içi mermi dolu kavanoz fotoğrafının üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Grup Başkanvekili Özgür Özel ve İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile CHP ve HDP genel merkezi hesaplarını etiketleyerek tehditte bulunduğu iddiasıyla hakkında dava açılan sanığın yargılandığı davada karar çıktı.

Anadolu 63. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Mehmet Emin Göç katılmadı. Duruşmada, taraf avukatları hazır bulundu.

Esasa ilişkin söz alan sanık avukatı Büşra Doğrul Bozcu, mütalaa doğrultusunda dosyanın düşmesine karar verilmesini talep etti.

Mahkeme, uzlaştırma bürosuna gönderilen dosyada taraflar arasında uzlaşma sağlandığını göz önünde bulundurarak, davanın düşmesini kararlaştırdı.

- İddianameden
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Mehmet Emin Göç'ün 3 Mayıs 2020'de sosyal medya hesabından paylaştığı içi mermi dolu kavanoz fotoğrafının üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Grup Başkanvekili Özgür Özel ve İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile CHP ve HDP Genel Merkezi hesaplarını etiketlediği belirtilerek, sanığın "halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla silahla tehdit" suçundan 3 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

chp
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