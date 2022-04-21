BIST 2.560
DOLAR 14,70
EURO 16,02
ALTIN 920,76
HABER /  DÜNYA

Kraliçe 2. Elizabeth 96 yaşına girdi tahtta 70 yıl!

Kraliçe 2. Elizabeth 96 yaşına girdi tahtta 70 yıl!

İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan monarkı Kraliçe 2. Elizabeth bugün 96 yaşına girdi. Doğum günü vesilesiyle 2. Elizabeth'in iki midilliyle çekilmiş bir fotoğrafı paylaşıldı. Fotoğraf, Kraliçe'nin zamanının büyük bir kısmını geçirdiği Windsor Kalesi'nde çekildi.

Abone ol

Kraliçe 2. Elizabeth, ülkenin kuzeydoğusunda Norfolk kentindeki Sandringham malikhanesinde ailesi ve arkadaşlarıyla bir araya gelecek.

ABD'de yaşayan ve bir Amerikan televizyonuna konuşan Kraliçe 2. Elizabeth'in torunu Prens Harry, "Belli bir yaştan sonra doğum günlerinden sıkılıyorsunuz" dedi.

1926 doğumlu 2. Elizabeth, 1952'de babası Kral 6. George öldüğünde tahta geçmişti.
Başbakan Boris Johnson ve ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Keir Starmer, Kraliçe'ye doğum günü mesajlarını iletti.
Kraliçe'nin doğum günü için ayrıca top atışı yapılacak.

Kraliçe 2. Elizabeth son aylarda hareket sorunları yaşadı ve Paskalyadaki kilise ayinleri de dahil olmak üzere bir dizi etkinliğe katılamadı.
2. Elizabeth, Şubat ayında Covid'e yakalanmıştı.
Bu yıl, halka açık bir etkinliğe tek katılımı, Londra'daki Westminster Kilisesi'nde Prens Philip için düzenlenen anma töreni oldu.
Kraliçe bu yıl ayrıca tahtta 70 yılını kutlayan ilk hükümdar oldu.

ÖNCEKİ HABERLER
Yıllardır her şeyi denedi! Teyzenin katilini öyle bir yerde buldu ki duyan şaştı kaldı
Yıllardır her şeyi denedi! Teyzenin katilini öyle bir yerde buldu ki duyan şaştı kaldı
DP'li Cemal Enginyurt elektriği kesilen Kılıçdaroğlu ve eşini evine davet etti
DP'li Cemal Enginyurt elektriği kesilen Kılıçdaroğlu ve eşini evine davet etti
ABD Başkanı Biden'ın Rusya politikası anketlere yansıdı
ABD Başkanı Biden'ın Rusya politikası anketlere yansıdı
'Seni öldürmem lazım' deyip makasla polise saldırdı! Genç kızın babası: Kızıma çok ağır ilaçlar verdiler
'Seni öldürmem lazım' deyip makasla polise saldırdı! Genç kızın babası: Kızıma çok ağır ilaçlar verdiler
Evinin elektriği kesilen Selvi Kılıçdaroğlu ilk kez konuştu! Elektriği kesilen 4 milyon aile var
Evinin elektriği kesilen Selvi Kılıçdaroğlu ilk kez konuştu! Elektriği kesilen 4 milyon aile var
Kandilli Rasathanesi mobil uygulama yaptı depremler cebe gelecek
Kandilli Rasathanesi mobil uygulama yaptı depremler cebe gelecek
Halil Akbunar Trabzonspor yolunda İzmir ekibi kasasını dolduracak
Halil Akbunar Trabzonspor yolunda İzmir ekibi kasasını dolduracak
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'TÜGVA'ya geçmiş olsun' mesajı
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'TÜGVA'ya geçmiş olsun' mesajı
Öğretmenlikte kademe getiren ve maaşlarını arttıracak yeni Meslek Kanunu için takvim belli oluyor
Öğretmenlikte kademe getiren ve maaşlarını arttıracak yeni Meslek Kanunu için takvim belli oluyor
Göç İdaresi Başkanlığı gönderdikleri kaçak göçmen sayısını duyurdu
Göç İdaresi Başkanlığı gönderdikleri kaçak göçmen sayısını duyurdu