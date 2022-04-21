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Mehmet Sevigen CHP'de kazan kaldırdı 7 bin kişiye mektup gönderecek

Mehmet Sevigen CHP'de kazan kaldırdı 7 bin kişiye mektup gönderecek

Kılıçdaroğlu'nu eleştirdiği gerekçesiyle CHP'den ihraç edilen eski Milletvekili Mehmet Sevigen, parti tabanının büyük bir çoğunluğunun Kılıçdaroğlu'ndan rahatsızlık duyduğunu söyleyerek 7 bin kişiye mektup göndereceğini açıkladı.

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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na eleştirilerde bulunduğu için partiden ihraç edilen eski Milletvekili Mehmet Sevigen'in öncülüğünde CHP içinde yeni bir hareket hazırlığı olduğu öne sürüldü.

Geçtiğimiz günlerde CNN Türk'te katıldığı programda dikkat çeken çıkışlarda bulunan Sevigen, yayının ardından çok sayıda telefon aldığını söyledi.

Sabah'tan Yavuz Donat'a konuşan Sevigen, parti tabanının büyük bir çoğunluğunun Kılıçdaroğlu'ndan rahatsızlık duyduğunu söyleyerek 7 bin kişiye mektup göndereceğini açıkladı. Sevigen mektubunun içeriğini şu sözlerle özetledi:

"TBMM'de, parti yönetiminde gerçek CHP'liler azınlıkta. CHP'liler ayağa kalkın. CHP'ye sahip çıkın."
Mehmet Sevigen, geçtiğimiz aylarda TVNET ekranlarında yayınlanan Sert Sorular programına konuk olmuştu. Burada Kılıçdaroğlu hakkında zehir zemberek açıklamalarda bulunan Sevigen, "Partiyi 14. kattan yönetiyor. 14 yıldır genel başkan. Hep başarısız. Geliyor ve MYK değişiyor. Seçilmiş insanları alıp kapı önüne koyuyor, dışarıdan gelen ve nereden geldiği belli olmayan insanlarla partiyi yönetiyor." demişti.

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