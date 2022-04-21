BIST 2.560
DOLAR 14,70
EURO 15,99
ALTIN 918,68
HABER /  DÜNYA

ABD'den Ukrayna'ya 1,3 milyar dolarlık yardım! Başkan Biden onayladığını duyurdu

ABD'den Ukrayna'ya 1,3 milyar dolarlık yardım! Başkan Biden onayladığını duyurdu

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya 800 milyon doları savunma, 500 milyon doları ekonomi alanında olmak üzere 1,3 milyar dolarlık ek yardım sağlayacaklarını duyurdu.

Abone ol

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'ya yapılacak yeni yardımlar ve Rusya'ya karşı atılacak yeni adımlar konusunda Beyaz Saray'da basın açıklaması yaptı.

Konuşmadan önce çeşitli temaslar için Washington'da bulunan Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal ile görüştüğünü belirten Biden, "Çok iyi bir konuşma yaptık." ifadesini kullandı.

Rus kuvvetlerinin Kiev'den çekildiğini ancak Rusya'nın Ukrayna'nın doğusunda bazı toprakları ele geçirmeye çalıştığını söyleyen Biden, "Rusya savaşın bir sonraki sahnesini kurarken şu anda çok kritik bir zaman dilimindeyiz." dedi.

Rus gemileri ABD limanlarına giremeyecek
Biden, ABD ve müttefiklerinin Ukrayna'ya yardımları ulaştırmak için elinden geleni yaptığına dikkati çekerek, "Bugün Ukrayna'nın doğuda ve Donbas bölgesinde savaş kabiliyetinin artırılması için 800 milyon dolarlık daha yardımı açıklıyorum. Bu paketin içinde ağır silahlar, onlarca obüs ve 144 bin cephane paketi ve insansız hava araçları (İHA) yer alıyor." ifadesini kullandı.

Ukrayna'yı sadece cephede değil ekonomi alanında da desteklediklerinin altını çizen Biden, "Ukrayna hükümetine 500 milyon dolar doğrudan ekonomik yardım sağlayacağımızı da buradan duyuruyorum. Bu rakamla son 2 ayda Ukrayna'ya sağladığımız ekonomik yardım 1 milyar dolara ulaşıyor." bilgisini paylaştı.

Biden, Rusya'ya yönelik ekonomik baskıyı da sürdüreceklerinin altını çizerek "ABD, Avrupa'da olduğu gibi Rusya ile ilişkili gemilerin limanlarına girmesine izin vermeyecek. Bu da Rus bayraklı veya Rusya'nın yararına işletilen hiçbir geminin ABD limanlarına demirleyemeyeceği ve ABD kıyılarına erişemeyeceği anlamına geliyor." diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Kocaeli'de uyuşturucu ticaretinden yargılanıyor! Şaka gibi savunması pes dedirtti: Çok kilolu olduğum için...
Kocaeli'de uyuşturucu ticaretinden yargılanıyor! Şaka gibi savunması pes dedirtti: Çok kilolu olduğum için...
Instagram, TikTok videolarına adeta savaş açıyor! Artık videoları paylaşanlar...
Instagram, TikTok videolarına adeta savaş açıyor! Artık videoları paylaşanlar...
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan Bursa saldırısıyla ilgili açıklama
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan Bursa saldırısıyla ilgili açıklama
Düzce'de babasının mezarını ziyarete gitti! Neye uğradığını şaşırdı: Bir anda kanlar içinde kaldı
Düzce'de babasının mezarını ziyarete gitti! Neye uğradığını şaşırdı: Bir anda kanlar içinde kaldı
Mehmet Sevigen CHP'de kazan kaldırdı 7 bin kişiye mektup gönderecek
Mehmet Sevigen CHP'de kazan kaldırdı 7 bin kişiye mektup gönderecek
Tarım Bakanlığı Kinder Schoko Bons ürünlerinin piyasadan toplatılmasına karar verdi
Tarım Bakanlığı Kinder Schoko Bons ürünlerinin piyasadan toplatılmasına karar verdi
Kadir Gecesi 2022 Diyanet ne zaman Kadir gecesi nedir kandil mi?
Kadir Gecesi 2022 Diyanet ne zaman Kadir gecesi nedir kandil mi?
Denizli'de ölü taklidi yapan 9 yaşındaki çocuk parçalanmaktan kurtuldu
Denizli'de ölü taklidi yapan 9 yaşındaki çocuk parçalanmaktan kurtuldu
2 yıldır kapalıydı! Yarın sabah İstanbul'da ziyarete açılıyor: Burası oldukça yoğun oluyor
2 yıldır kapalıydı! Yarın sabah İstanbul'da ziyarete açılıyor: Burası oldukça yoğun oluyor
Rebiyülevvel ayının 12'nci günü ne zaman 2022 kandil günleri tablosu
Rebiyülevvel ayının 12'nci günü ne zaman 2022 kandil günleri tablosu