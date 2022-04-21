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Siirt'te tarlasına giden çifti gördüğü manzarayla şok oldu: İlk defa böyle bir şey görüyorum

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Siirt'te tarlasına giden çifti gördüğü manzarayla şok oldu: İlk defa böyle bir şey görüyorum

SİİRT merkeze bağlı Doluharman köyünde, tarlada yarım dönümlük dev obruk oluşması tarla sahibinde endişe ve korkuya neden oldu.

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Siirt merkeze bağlı Doluharman köyünde 19 dönümlük tarlada yaklaşık 500 metre çapında, 15 metre derinliğinde obruk oluştu. Obruğun kendilerini tedirgin ettiğini belirten çiftçilerden Sakin Kavak, 30 yıldır çiftçilik yaptığını, şimdiye kadar böyle bir olaya ilk defa şahit olduğunu dile getirdi. Sabah tarlaya geldiğinde oluşan obruğu gördüğünde şok olduğunu söyleyen Kavak, “Tarlaya gelince baktım su doluydu. 30 yıldır çiftçilik yapıyorum hayatımda ilk defa böyle bir şey görüyorum. Tarlaya gelince şaşırdım. Kardeşlerim gelip baktı onlar da şaşırdı. Biz, devletten yardım istiyoruz. Şimdi tarla zamanıdır, tarlada da çalışamıyoruz ne yapacağımızı da bilmiyoruz” dedi.

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