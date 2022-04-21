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Düzce'de babasının mezarını ziyarete gitti! Neye uğradığını şaşırdı: Bir anda kanlar içinde kaldı

Düzce'de babasının mezarını ziyarete gitti! Neye uğradığını şaşırdı: Bir anda kanlar içinde kaldı

DÜZCE'de babasının mezarını ziyaret eden kişi, pompalı tüfekle bacağından vuruldu. Neye uğradığını şaşıran vatandaş, "Bir anda ne olduğunu anlayamadım. Silahla beni vurup kaçtılar" dedi.

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Olay, Beyciler Mahallesi'nde bulunan mezarlık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, babasının mezarını ziyaret eden Muhammet Ali K., daha sonra orman yolundan evine dönmek istedi. Yürüdüğü sırada 3 kişiyle karşılaşan Muhammet Ali K., şahıslardan biri tarafından bilinmeyen bir sebeple pompalı tüfekle bacağından vuruldu. Mezarlıktan silah sesinin yükseldiğini duyan vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerine bilgi veren Muhammet Ali K., "Buradan geçiyordum, onlar da 3 kişilerdi. Bir anda ne olduğunu anlayamadım. Silahla beni vurup kaçtılar" dedi. Muhammet Ali K., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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