Instagram, TikTok videolarına adeta savaş açıyor! Artık videoları paylaşanlar...

Instagram, TikTok videolarını kopyalayıp Reels olarak paylaşan hesapların etkileşimlerini kısıtlayacak.

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Instagram, geçtiğimiz yıl TikTok'un en iyi özelliği olan video düzenleme aracını "Reels" adıyla kullanıma sunmuştu. Ancak beklenen ilgiyi görmeyen Reels, bazı değişikliklere uğradı. Geçen yılın başlarında Instagram CEO'su Adam Mosseri, Reels formatının bekleneni veremediğini ve TikTok'un daha önde olduğunu açıklamıştı. Instagram, Reels'te sürekli Tiktok videoları paylaşılmasından son derece rahatsız. Bu duruma bir çare arayan Instagram, Reels'te paylaşılan TikTok videolarının etkileşimini düşürecek. Böylece platform, özgün içeriklerin daha fazla etkileşim almasını sağlayacak.



Kullanıcılar, hesabın ve videonun öne çıkabilmesi için videoyu Reels'in kendi video düzenleyicisinde oluşturacak. Diğer platformlardan hazır olarak alınan videolar, algoritmalar tarafından tespit edilecek. İçerik üreticilerinin, Instagram'ın geleceği için çok önemli olduğunu söyleyen Instagram CEO'su Adam Mosseri, özgün olmayan hesapların önerilenlere ve keşfete çıkma olasılığının da düşük olacağını açıkladı.