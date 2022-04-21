Dünyaya gıda krizi uyarısı: İnsani felakete ilerliyoruz

Dünya Bankası, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş nedeniyle yaşanan ve her geçen gün büyüyen gıda krizinin insani felaket boyutlarına doğru ilerlediğini söyledi. Dünya Bankası Başkanı David Malpass, savaş nedeniyle oluşan krizin devam etmesi durumunda gıda fiyatlarının rekor düzeyde artacağını ve yüz milyonlarca insanı yoksulluğa ve yetersiz beslenmeye iteceği konusunda uyardı.

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Dünya Bankası, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaşın gıda krizine yol açacağı konusunda uyarıda bulundu.

Dünya Bankası Başkanı David Malpass, dünyanın Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden kaynaklanan gıda krizinden kaynaklanan bir 'insan felaket' ile karşı karşıya olduğunu söyledi.

Küresel yoksulluğu azaltmakla görevli kurumun başındaki Malpass, yaptığı açıklamada, kriz devam ederse gıda fiyatlarındaki rekor artışların yüz milyonlarca insanı yoksulluğa ve yetersiz beslenmeye iteceği konusunda uyardı.

Dünya Bankası Başkanı, "Bu bir insani felaket. Beslenme düşüyor ve daha sonra bu konuda hiçbir şey yapamayan, buna kendileri sebep olmayan ve fiyatların yükseldiğini gören hükümetler için de siyasi bir meydan okuma haline geliyor" dedi.

Dünya Bankası gıda fiyatlarında ortalama yüzde 37’lik bir artış olabileceğini tahmin ettiğini söylerken bunun en çok yoksul kesimi etkileyeceğini belirtti.

"Bu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) için de geçerliydi" diyen David Malpass, fiyat artışlarının görüldüğü alanların geniş ve derin olduğunun altını çizdi.

"Artışlar her türden yağı, tahılı etkiliyor ve sonra diğer mahsullere, mısır mahsullerine giriyor. Çünkü buğday yükseldiğinde yükseliyorlar" diyen Malpass, dünyada herkesi beslemeye yetecek kadar gıda olduğunu ve küresel stokların tarihsel standartlara göre büyük olduğunu ancak gıdayı ihtiyaç duyulan yere ulaştırmak için bir paylaşım veya satış süreci olması gerektiğini söyledi.

Dünya Bankası Başkanı ayrıca artan gıda ve enerji fiyatları arasında gelişmekte olan ülkelerin büyük Kovid-19 salgını borçlarını ödeyememelerinden kaynaklanan 'kriz içinde kriz' konusunda uyardı.