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Türkiye'den Yunanistan'a yakıt misillemesi! Sınır getirildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Türkiye'den Yunanistan'a yakıt misillemesi! Sınır getirildi

YUNANİSTAN plakalı ticari taşıtlar ve özel konteynerlerin standart depolarındaki gümrüksüz akaryakıt miktarının azami 350 litre olması kararlaştırıldı.

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Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karar ile Türk plakalı ticari taşıtların Yunanistan'a girişleri sırasında standart depolarındaki gümrüksüz akaryakıt miktarına getirilen sınırlamaya mütekabiliyet esasları çerçevesinde karşılık vermek amaçlandı.

Yunanistan plakalı ticari taşıtlara getirilen akaryakıt sınırlamasına ilişkin esaslar belirlenen karara göre standart depo muafiyetine ilişkin yakıt miktarı Yunanistan plakalı ticari taşıtlar ve özel konteynerler için azami 350 litre olarak uygulanacak.

Yunanistan Plakalı Ticari Taşıtların Standart Depolarında İthal Edilecek Yakıt Miktarına Uygulanacak Muafiyet Hakkında Karar ise yürürlükten kaldırıldı.

Karar hükümleri Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülecek.

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