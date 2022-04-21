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Ukraynalı milyoner kendi malikanesini ihbar etti! Rus güçlerine ağır bir darbe vuruldu

Ukraynalı milyoner kendi malikanesini ihbar etti! Rus güçlerine ağır bir darbe vuruldu

UKRAYNA'daki savaş devam ederken Ukraynalı bir iş insanı malikanesini feda etti. Güvenlik kamerasından Rus birliklerinin malikanesinde olduğunu gören iş insanı bölgenin koordinatlarını güvenlik güçleri ile paylaştı. Malikaneyi bombalayan Ukrayna, Rus birliklerine ağır kayıplar verdirdi.

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RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emri ile 24 Şubat'ta başlayan işgal Ukrayna'nın dört bir yanında can almaya devam ediyor. Haftalarca Kiev'i kuşatan ancak Ukrayna'nın başkentini düşüremeyen Rusya hedefini doğuya çevirdi.

Ukraynalı bir iş insanı olan Andrey Stavnitser ise ülkede direnişin sembol isimlerinden biri haline gelmiş durumda. Bir bilişim şirketinin CEO'su olan Stavnitser, Rus ordusuna karşı mücadele kapsamında kendi malikanesini Ukrayna güçlerine ihbar etti.

New York Post'ta yer alan habere göre Irpin'deki evinde Rus güçlerinin bulunduğunu güvenlik kamerası görüntülerinden fark eden Stavnitser, durumu hemen güvenlik güçlerine bildirdi. Evinin bahçesinde çok sayıda roket rampası olduğunu fark eden Andrey Stavnitser, bu silahlar ile Kiev'in hedef alındığını düşünerek evinin koordinatlarını paylaştı.

Harekete geçen Ukrayna ordusu Stavnitser'in malikanesini vurdu. Rus birliklerinin ağır kayıplar verdiği bombalamada malikanenin de büyük hasar aldığı belirtildi.

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