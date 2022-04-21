Türkiye 21 Nisan 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı son durumu paylaştı

TÜRKİYE'de son 24 saatte 153 bin 733 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 3 bin 354 kişinin testi pozitif çıktı, 17 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 147 milyon 402 bin 858 doza yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı güncel yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tablosunu paylaştı. 21 Nisan 2022 Perşembe günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 153 bin 733 test yapıldı, 3 bin 354 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 17 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 18 bin 964 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85.42, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93.14 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 402 bin 858 doza yükseldi.