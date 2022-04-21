İYİ Parti lideri Meral Akşener'den HDP ile iş birliği açıklaması

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnaf ziyareti için geldiği Kırşehir'de Halkların Demokratik Partisi (HDP) ile iş birliği yapmamalarını istediğini söyleyen kişiye, "Herkesin içinde söylüyorum. Bizim HDP ile iş birliğimiz yok" dedi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kırşehir programı kapsamında Akpınar ilçesine geldi. İl Başkanı Müfit Göçen ve partililer tarafından karşılanan Akşener, daha sonra ilçe meydanında esnafı ziyaret ederek vatandaşları dinledi.

Ziyaret sırasında bir kişi Akşener'e Halkların Demokratik Partisi (HDP) ile yan yana olmaları halinde oy vermeyeceklerini belirterek, "Cumhurbaşkanı ol, yalnız HDP ile gidersen biz de yokuz, millet de yok. Televizyonlar söylüyor. Çok ileri şeyler de söyleniyor. Saklıyorsunuz bir taraftan da" dedi.

Meral Akşener de bunun doğru olmadığını ifade ederek, "Benim için denilmedik şey kalmadı. Karar verin, ben neyim? Bak herkesin arasında, 'Böyle bir şey yok' diyorum, yan yana gelmek gibi. Beni ne zaman yan yana gördünüz? Ramazan günü ben, 'Böyle bir şey yok' diyorum. Yakalarsanız zaten buralarda görüyorsunuz beni, Cenab-ı Allah beni sizlere yalan söyleyenlerden eylemesin" diye konuştu.

Akşener, daha sonra esnaf ziyareti ve vatandaş buluşması için Boztepe ilçesine geçti.