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Ali Koç konuştu, Galatasaray'dan yanıt gecikmedi!

Ali Koç konuştu, Galatasaray'dan yanıt gecikmedi!

Ali Koç'un bugün yaptığı, "28 şampiyonlukla Türkiye'nin en fazla şampiyonluğu olan takımı Fenerbahçe" açıklamasının ardından Galatasaray'dan sarı-lacivertlilere gönderme geldi.

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Galatasaray, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamaları sonrası sosyal medya hesabından göndermeli bir paylaşımda bulundu.

Galatasaray'dan imalı paylaşım
Sosyal medya hesabından, "Herkes rütbesini bilecek. Selam dur!" koreografisi ile Galatasaray Müzesi'nin fotoğrafını paylaşan sarı-kırmızılılar, "Taraflı, tarafsız tüm futbolseverleri Galatasaray Stadyum Müzesi'ne bekliyoruz." notunu düştü. Paylaşım kısa süre içerisinde sarı-kırmızılı taraftarlardan binlerce beğeni aldı.

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