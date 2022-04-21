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Löküz ne demek lüküs nedir? Elektriği kesilen Kemal Kılıçdaroğlu gaz lambası yerine yaktı borcu kaç lira?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu elektrik faturasını 3 ay ödemeyince elektriği kesildi. Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu elektrikleri kesilince evlerini löküz (lüküs) ile aydınlattılar. Bir hafta boyunca Kılıçdaroğlu ve eşi löküz kullanacak. Peki löküz ya da bazı bölgelerdeki ismiyle lüküs nedir?

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz şubat ayında art arda gelen elektrik zamlarını protesto etmek amacıyla faturalarını ödemeyeceğini açıklamıştı. Dediğini de yapan Kemal Kılıçdaroğlu 3 ay boyunca elektrik faturasını ödemedi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektriği 21 Nisan 2022 tarihi itibariyle kesildi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ne kadar elektrik borcu olduğu da ortaya çıktı. 3 aylık elektrik faturasının 1030 lira olduğu öğrenildi. 

Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu 1 hafta boyunca elektriklerini açtırmayacaklar. Evlerinde bu 1 hafta boyunca löküz ile aydınlanacaklar. Peki löküz ya da bazı yörelerdeki ismiyle lüküs nedir? 

Anadolu'da löküz ya da lüküs diye tabir edilen piknik tüpünün üzerine takılan bir aydınlatmadır. Gaz lambalarının kullanıldığı dönemde varlıklı olanların evlerinde piknik tüpüne bağlanan bu aydınlatma kullanılırdı. Buradan hareketle Anadolu'da lüks kelimesinin farklı telaffuzu ile lüküs ya da löküz denmiştir. Sözlük anlamı olarak da löküz kelimesi lüks aydınlatma olarak geçmektedir. 

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