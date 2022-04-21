Ev sahibinin istediği kira zammını kabul etmedi attığı imza başını yaktı pantolon ve gömlekle dışarıda kaldı

İZMİR Karşıyaka’da iddiaya göre bir ev sahibi, kiracısına yüzde 100’e yakın zam yapmak istedi. Buna itiraz eden kiracı Esat Bülbül, haberi olmadan evden çıkartıldı. Bülbül, iddiaya göre kira sözleşmesini imzalarken farkında olmadan “tüm eşyalarını alıp taşındığı”na dair yazının yer aldığı tahliye teslim tutanağını da imzaladı.

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İlginç olay, İzmir’in Karşıyaka ilçesi Mavişehir semtinde meydana geldi. 2020 yılının haziran ayında bir emlakçıdan eşyalı ev tutan Esat Bülbül, bir yıllık kirayı da peşin ödedi.

Bir yıl boyunca herhangi bir sorun yaşamayan Bülbül, ev sahibi 2 bin 700 lira olan kirayı 5 bin liraya çıkarmak isteyince duruma itiraz etti. TÜFE oranını hesaplayarak 3 bin 100 lira kira ödeyebileceğini belirten Bülbül, bu süre zarfında ev sahibi ile anlaşmazlık yaşadı.

11 aydır akrabalarında kalıyor

Evde olduğu bir gün, beklediği misafirin kendisini arayıp “Sen taşınmışsın” demesiyle büyük bir şok yaşayan Bülbül, site güvenliğine giderek evden taşınmadığını anlatmaya çalıştı. Ancak güvenlik bariyerinin üzerine kapanmasıyla şanssız kiracı, pantolon ve gömlekle dışarıda kaldı.

Karakola gidip durumu anlatmaya çalışan Bülbül, evine geri döndüğünde ise sitenin güvenliğinden bile geçemedi. Tahliye teslim tutanağını henüz eve taşınmadan farkında olmayarak imzaladığını, 189 kalem şahsi eşyasının hala evde olduğunu söyleyen Bülbül, bunu ispatlamak için 11 aydır hukuk mücadelesi veriyor.

“Depozitoyu yakıp şikayetimden vazgeçersem eşyaları verecekmiş”

Ev sahibinin avukat bir arkadaşına, “Eşyalar bende. 2 aylık depozitosunu yaksın, şikayetinden de vazgeçsin. Eşyaları öyle vereyim” dediğini öne süren Bülbül, sözlerini şöyle sürdürdü: “Depozitoyu yakmam önemli değil. Bu süreçte depozito ücretinden daha fazla masraf ettim. Ben adaletin yerini bulması için ve böyle bir olay başkasının başına gelmesin diye mücadelemi sürdüreceğim. Ben adalet istiyorum. 11 aydır evdeki eşyalarıma dokunamıyorum. Taşınmadığımı ve evde eşyalarımın olduğunu ispatlamaya hazırım ama henüz bir sonuç alamadım. 11 aydır hukuk mücadelesi veriyorum. İnsanlar kira sözleşmesi yaparken bütün evrakı incelesin. Bilmedikleri bir şeye imza atmasınlar. Ben emlakçıda tahliye taahhütnamesi imzaladığımı sanıyordum ama herhalde ’tahliye’ kelimesi çağrışım yaptı ve yanlışlıkla tahliye teslim tutanağı imzaladım. Oysa ki evden kendi rızamla taşınmadım ve eşyalarımı da yanıma alamadım.”