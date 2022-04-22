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Kılıçdaroğlu'nun elektriği kesildi 'geceliği 100' etiketi Twitter'ı yıktı geçti yorumlar fena

Kılıçdaroğlu'nun elektriği kesildi 'geceliği 100' etiketi Twitter'ı yıktı geçti yorumlar fena

Faturasını ödemeyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektriğinin kesilmesi sosyal medyada 'geceliği 100' etiketiyle TT oldu. AK Partili vekil Alpay Özalan, paylaşımında "Çok sevdiği geceliği 100 bin TL olan otel odasında kalınca morali düzelir" ifadelerine yer verdi.

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Elektrik zamlarını protesto gerekçesiyle faturalarını ödemeyen Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriğinin kesilmesi gündemin ilk sırasına oturdu. 

İktidar kanadı Kılıçdaroğlu'nu şov yapmak ve halkı provoke etmekle eleştiriyor. Sosyal medyada açılan 'geceliği 100' etiketi TT listesine girerken yorumlar yağmur gibi yağdı.

Alpay Özalan: 100 bin TL olan otel odasında kalınca morali düzelir.
AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Kemal Kılıçdaroğlu, Halkçılık oynayayım derken yine halkın alay konusu oldu. Çok sevdiği geceliği 100 bin TL olan otel odasında kalınca morali düzelir." ifadelerine yer verdi.

"Para hazineden çıkınca mest, kendi cebinden çıkınca protest oluyor"
Çok sayıda kullanıcı, İstanbul Boğazı manzaralı geceleği 100 bin lira olan bir otelde video çeken Kılıçdaroğlu'na gönderme yaptı.  

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