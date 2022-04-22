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Sosyal medya düzenlemesini AK Parti tamamladı 60 maddeden oluşuyor

Sosyal medya düzenlemesini AK Parti tamamladı 60 maddeden oluşuyor

Sosyal medya üzerinde çeşitli yasal düzenlemelerin olduğu çalışmada AK Parti hazırlıklarını tamamladı. 60 maddeden oluşması beklenen taslak metnin kısa süre içerisinde teklife dönüşmesi ve Meclis'e sevk edilmesi planlanıyor.

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AK Parti'nin yaklaşık sekiz aydır üzerinde çalıştığı, dezenformasyon düzenlemesinde sona gelindi. Yasa teklifinin taslak metni tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlık ettiği AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısında yaklaşık 60 maddeden ve üç bölümden oluşması öngörülen taslak metnin sunumu yapıldı.

Düzenlemenin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldiği iftarda da gündeme geldiği belirtiliyor.

Önümüzdeki hafta salı günü ise AK Parti ve MHP'li kurmayların düzenlemeyi değerlendirmeleri bekleniyor.

Taslak metnin ana unsuru "yalan haber" ve "dezenformasyonla" mücadele.Düzenlemeyle özel hayatın dokunulmazlığına ve kişisel verilerin korunmasına yönelik maddelerin hayata geçirilmesi planlanıyor.

Yalan haber tanımlamasının da yapıldığı düzenlemeyle, sosyal medyada yalan ve yanıltıcı haberleri yayanlara cezai yaptırım uygulanması söz konusu olabilecek.

Sosyal medya şirketlerinin temsilcilerinin 'gerçek' kişi olması sağlanacak.

Düzenlemeyle internet medyasının da yasal altyapıya kavuşturulması öngörülüyor.

Kanun teklifinin kısa süre içerisinde Meclis Başkanlığına sunulması planlanıyor.

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