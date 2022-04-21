Yeni MHK'den flaş karar! 13 hakemden biri geri döndü

Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu (MHK), yeni başkan Sabri Çelik yönetiminde ilk atamalarını yaparken bir önceki dönemde liste dışı bırakılan hakemler için de karar verildi.Abone ol
Süper Lig'in 34. haftasında görev alacak hakemler açıklandı. Yeni Merkez Hakem Kurulunun (MHK) atamalarında Tahkim Kurulunun göreve dönebileceklerini açıkladığı 13 hakemden sadece Cüneyt Çakır maça atandı.
Süper Lig'in 34. haftasında görev yapacak hakemler şunlar:
22 Nisan Cuma
20.30 Rizespor-Fenerbahçe: Halil Umut Meler
23 Nisan Cumartesi
16.00 Gaziantep FK-Göztepe: Mustafa Kürşad Filiz
16.00 Fatih Karagümrük-Giresunspor: Erkan Özdamar
20.30 Adana Demirspor-Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu
24 Nisan Pazar
16.00 Başakşehir-Hatayspor: Arda Kardeşler
16.00 Yeni Malatyaspor-Konyaspor: Sarper Barış Saka
20.30 Altay-Galatasaray: Volkan Bayarslan
20.30 Antalyaspor-Kayserispor: Cüneyt Çakır
25 Nisan Pazartesi
20.30 Sivasspor-Alanyaspor: Ümit Öztürk
20.30 Beşiktaş-Kasımpaşa: Yasin Kol
Eski MHK'nin 8 Mart'taki kararı sonrası görevden el çektirilen ancak Tahkim Kurulunun iptal ettiği kararda Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Aldulkadir Bitigen, Fırat Aydınus, Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Suat Arslanboğa, Hüseyin Göçek, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Alper Ulusoy, Özgür Yankaya ve Halis Özkahya yer alıyordu.