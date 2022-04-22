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Bu yaz yasaklar geri geliyor! Girişler yasaklanacak Orman Bakanı Vahit Kirişçi açıkladı

Bu yaz yasaklar geri geliyor! Girişler yasaklanacak Orman Bakanı Vahit Kirişçi açıkladı

YAZ aylarında etkili olan ve geçen yıl Manavgat ve Bodrum başta olmak üzere tüm Türkiye'ye kabusu yaşatan orman yangınları için şimdiden alarm verildi. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, önlemler alındığını ve geçen yaz olduğu gibi ormanlara giriş ve piknik yasağının geri geleceğini duyurdu. İşte ayrıntılar...

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Bitlis'te bulunan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, geçtiğimiz sene meydana gelen orman yangınlarını anımsatarak, "Bu yangınların olmaması için tedbir almamız lazım. Bu kapsamda belirli tarihlerde ormanlara girişleri yasaklayacağız" dedi. Bitlis’te bulunan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, ilk olarak valiliği ziyaret etti.

Valilik toplantı salonunda sektör temsilcileri ile toplantı yaptı. Burada konuşan Bakan Kirişci, geçtiğimiz yıl meydana gelen orman yangınlarını hatırlatarak, yangınlarda sadece ağaçların değil, canlıların da bunların bedelini ödediğini belirterek şöyle konuştu:

"Bizlerin de bireyler olarak daha proaktif ve aktif tedbirleri bir an önce uygulama ve birey olarak ormana sahip çıkma durumunda olduğumuz anlaşılmış oldu. Zaman zaman basında orman yangınları ile ilgili haberler oluyor. Ancak Türkiye’de yılda 3 binin üzerinde orman yangını oluyor. Bunlardan sadece 10-15’i gündeme geliyor. Diğerleri cefakar orman personellerimiz tarafından söndürülüyor. Bu çerçevede orman yangınlarını duyduğunuzda endişelenmeyin. Gerekli çalışmalar eksiksiz, noksansız sürdürülüyor. Bu yıl envanterimize 55 helikopter, 20 tanede söndürmede kullanılacak uçaklarla ilgili bir makine ekipman yönünden hizmet veren Orman Genel Müdürlüğümüz olacak. Asıl olan yangınlar çıkmadan ormanlarda gerekli tedbirleri almaktır. Bu çerçevede de biz Orman Genel Müdürlüğü olarak bu yangınların olmaması adına birtakım tedbirler de almak zorundayız. Bu kapsamda belirli tarihlerde ormanlara girişleri yasaklayacağız. Vatandaşlarımızın piknik olarak kullandıkları alanlar da dahil bazı tedbirleri almak zorundayız”

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