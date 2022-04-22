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Adnan Oktar hakkında flaş karar! Başka yere götürüldü

Adnan Oktar hakkında flaş karar! Başka yere götürüldü

Suç Örgütü lideri Adnan Oktar Edirne Cezaevi'nden çıkartılarak havayoluyla başka bir cezaevine nakledildiği öğrenildi.

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Organize Suç Örgütü lideri Adnan Oktar, kolluk kuvvetleri eşliğinde tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nden alınarak İstanbul Havalimanı üzerinden başka bir cezaevine nakledildi.

Adnan Oktar "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "çocukların cinsel istismarı" ve "cinsel saldırı" dahil birçok suç iddiasıyla 18 Temmuz 2018'de çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Batman'a nakledildiği yalanlanmıştı
2021 yılının Mayıs ayında da Edirne Cezaevi’nde beraber kaldığı 'Aslanlar' diye bilinen erkek müritleriyle sohbet toplantıları yaptığı söylenen Adnan Oktar'ın, uyarılara kulak asmayınca Batman’a nakledildiği iddiaları medyada yer almıştı.

Adalet Bakanlığı'nın, Adnan Oktar'ın Batman'da T Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'ne tek başına nakledilmesini kararlaştırdığı iddia edilmiş ancak Bakanlık, haberi yalanlamıştı.

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