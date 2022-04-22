Kandil hediye ettiği Moda Sahnesi’nden Kemal Kılıçdaroğlu’na destek

Moda Sahnesi, evinin elektriğinin kesildiğini açıklayan Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vererek, "Eylemimize destek olan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun koşulsuz, şartsız yanındayız" dedi.

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Moda Sahnesi, evinin elektriğinin kesildiğini açıklayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na destek verdi. Tiyatronun Twitter hesabından yapılan açıklamada “Moda Sahnesi'nin elektrikleri kesildiğinde ziyaretimize gelip eylemimize destek olan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektrikleri kesilmiş, kendisinin koşulsuz, şartsız yanındayız.” denildi.



Kılıçdaroğlu, 12 Mart 2022’de, Kadıköy’de bulunan ve faturalarını ödeyemedikleri için elektrikleri kesilen Moda Sahnesi’ni ziyaret etmişti. “21. yüzyılda yaşıyoruz ve tüm yurttaşların elektriğe insani koşullarda erişebilmesi gerek” diyen Kılıçdaroğlu, yanında getirdiği kandilleri, Moda Sahnesi Sanat Yönetmeni Kemal Aydoğan’a vermişti.