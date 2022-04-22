1915 Çanakkale Köprüsü otobüs firmalarının yeni gözdesi oldu

1915 Çanakkale Köprüsü, şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüs firmalarının yeni gözdesi oldu. Marmara ve Ege yönüne taşımacılık yapan çok sayıda firma yeni köprüyü kullanmaya başladı.

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Yeni Şafak gazetesi, geçen ay açılan ve kullanım azlığıyla gündeme gelen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün "şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüs firmalarının yeni gözdesi olduğunu" yazdı.

Haberde, "Esenler ve Harem otogarları Çanakkale ve etrafındaki şehirlerin yanı sıra Ege Bölgesi’ndeki şehirlere gidecek yolcuların ‘1915 Çanakkale’den geçiyor mu?’ sorusunu sıkça yönelttiği öğrenildi" denildi.

Yeni Şafak gazetesi, "Çanakkale Köprüsü'yle rota değişti" başlıklı haberinde, "Türkiye’de şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan birçok otobüs firması güzergahına 1915 Çanakkale’yi ekledi. Marmara ve Ege yönüne taşımacılık yapan Metro, Kamil Koç, Pamukkale, Truva, Efetur, Nilüfer, Varan, İstanbul Seyahat, İstanbul Kalesi ve Uludağ gibi firmalar yeni köprüyü kullanmaya başladı. İstanbul’un Avrupa yakası ve Esenler’den kalkan bir otobüsün eski güzergaha göre 1915 Çanakkale’yle 2 saat ve 200 kilometre tasarruf ettiğini söyleyen firmalar ilginin yoğun olduğunu vurguladı" ifadelerini kullandı.

Haberde, köprüye alternatif olarak kullanılan feribotun fiyatlarına dikkat çekilirken, köprünün güzergahı üzerinde bulunan dinlenme tesisi, restoran ve marketlerin müşteri sayısının arttığı belirtildi.

Haberde ayrıca şu ifadeler kullanıldı:

"Yeni köprü ve güzergahın kullanılmasıyla bilet fiyatlarında da farklılık olduğunu belirten turizm firmaları, kiminin bilete yansıttığını kimisinin ise şimdilik yansıtmadığını söyledi. 1915 Çanakkale Köprüsü’nden geçişin yolcuya maliyeti ise 50 lira oldu. Malkara Otoyolu’na 138 lira ödeme yapan otobüsler, köprü geçişine ise 450 lira ödeme yapıyor. Bir otobüsün toplam geçiş maliyeti ise 588 lira.

Tesislerde yüzde 20 artış

Öte yandan köprünün güzergahı üzerinde bulunan dinlenme tesisi, restoran ve marketlerin de yüzü güldü. İstanbul-Çanakkale arasında bulunan yoldaki Tekirdağ da dahil olmak üzere esnafın müşteri sayısı yüzde 20 arttı. Güzergah üzerindeki işletmeciler köprü için, “Açılıştan sonra işlerimizde artış var. Şu an etkisi az olmakla birlikte esas faydasını tatilin olduğu yaz aylarında hissedeceğiz” yorumunda bulundu."