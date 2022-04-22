BTP lideri Hüseyin Baş CHP'den aday olacak bombası! İsmail Saymaz'ın kulis haberi

Merhum Haydar Baş'ın oğlu Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın CHP'den aday olabileceği iddiası gündeme oldu. Yazar İsmail Saymaz'ın kulis haberine göre BTP'nin altılı masaya katılmasını Saadet Partisi engel oldu.

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2023 seçimlerine yaklaşılırken adaylar ve partilere ilişkin kulis haberler peş peşe geliyor. Şaşırtıcı bir gelişmeyi Halk TV Yazarı İsmail Saymaz, bugünkü yazısında paylaştı.

Saymaz, Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş’ın CHP'den aday olabileceğini yazdı.

BTP'nin altılı masaya katılmasını Saadet Partisi engellemiş

“Eğer Saadet Partisi ikna edilebilseydi, altılı masanın yedinci sandalyesinde Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş oturacaktı. Ne var ki Saadet Partisi, öteden beri çekişme halinde olduğu BTP'nin ittifaka katılmasına karşı çıkıyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise BTP ile ilişkiyi sıcak tutmaya çabalıyor” diyen Saymaz, şunları kaydetti:

Kılıçdaroğlu olumlu bakıyor

“BTP lideri Baş ile ilişkiyi CHP Parti Meclisi üyesi Umut Akdoğan yürütüyor. BTP'nin Millet İttifakı'na katılması veya altılı masada oturması zor görünüyor. Ancak Baş'ın CHP'den aday olmasına Kılıçdaroğlu olumlu bakıyor.”

Son katıldıkları genel seçimde yüzde 0.10 oy aldı

BTP, 24 Haziran 2018 seçimlerine katılmama kararı almıştı. 1 Kasım 2015 genel seçimlerinde ise BTP yüzde 0.10 oy almıştı. 2019 yerel seçimlerinde ise yüzde 0.36 oy aldı.

Hüseyin Baş kimdir?

Bağımsız Türkiye Partisi'nin (BTP) yeni Genel Başkanı seçilen Hüseyin Baş, vefat eden babası Haydar Baş'ın yardımcısı olarak öne çıktı. Trabzon'da 1991 yılında doğan Hüseyin Baş, İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 2014 yılında mezun oldu.

BTP Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Hüseyin Baş, Haydar Baş ile birlikte çok sayıda etkinliğe katıldı. Bazı etkinliklerde de Genel Başkan Haydar Baş'ın konuşmalarını dinleyicilere okudu. Hüseyin Baş'ın koronavirüsten ölmesinin ardından partinin başına gelmişti.