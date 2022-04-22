Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattı açılış tarihi netleşti! Bakan Karaismailoğlu duyurdu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattının yüzde 98’inin tamamlandığını ve en geç Ağustos ayında da hizmete açılacağını söyledi.

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Karaismailoğlu, Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı şantiyesindeki işçilerle iftarda bir araya geldi.

Verdikleri emeklerden ötürü işçilere teşekkür eden Karaismailoğlu, dünyanın birçok bölgesinde şehir içi ulaşımın en kolay, en hızlı ve en konforlu yolunun raylı sistemler olduğuna işaret etti.

Özellikle büyük şehirlerde yaşanan trafik sıkışıklığını çözmek ve trafikte vakit kaybını önlemek için raylı sistemlerin yaygınlaşması gerektiğini anlatan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Bu nedenle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, özellikle büyük şehirlerdeki vatandaşlarımızın hayatının kolaylaştırılması, trafik sıkışıklığının ortadan kalkması için çok önemli kent içi raylı sistem projelerini hayata geçirdik. Yenilerini de yapmaya devam ediyoruz. Bugüne kadar ülkemiz genelinde işletme altındaki 812 kilometre şehir içi raylı sistem hattının 312 kilometresi Bakanlığımız tarafından inşa edilmiştir. Bu hatlarla yılda 2 milyar 393 milyon yolcu taşınmıştır.

Şu anda da Bakanlığımızca yapımı devam eden 14 projede toplam 185 kilometre uzunluğunda raylı sistem hattı inşaatı bulunuyor. Bunların 7'si İstanbul’da hızla ilerliyor. İstanbullular için şehrin trafik sorununu azaltacak, toplu ulaşım ile daha hızlı, konforlu seyahat etmelerini sağlayacak projeleri planlıyor ve uyguluyoruz. İstanbulluların ihtiyaç duyduğu zamanda onlara çözümlerle geliyoruz. Çünkü hep birlikte milletimize sevda ile hizmet ediyoruz."

Karaismailoğlu, Marmaray ile Levent-Hisarüstü Metrosu'nun toplam uzunluğunun 80 kilometre olduğunu anımsatarak, İstanbul'da an itibarıyla içinde Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı’nın da dahil olduğu 103,3 kilometrelik metro hattında çalışmanın devam ettiğini bildirdi.

İstanbul'un raylı sistem ağının 263 kilometre olduğunu bildiren Karaismailoğlu, şunları söyledi:

"Projelerimiz bittiğinde 366 kilometrenin üzerine çıkacak. Yani,183 kilometreyi aşkın uzunluğuyla, İstanbul raylı sistem ağının yüzde 50'si Bakanlığımız tarafından inşa edilecek ve İstanbulluların hizmetine sunulacak. Toplam 4 istasyonun bulunduğu Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattımız yaklaşık 7,5 kilometredir. Kadıköy-Kartal-Tavşantepe metrosunun Pendik'teki Tavşantepe istasyonundan başlayan hattımız, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanına ulaşacaktır. İstasyonlarımız ise Fevzi Çakmak-Hastane, Yayalar-Şeyhli, Kurtköy ve Sabiha Gökçen Havalimanı istasyonları şeklindedir. Şu an projemizi yüzde 98 ilerleme seviyesine getirdik. Bugün itibarıyla 14 bin 536 metre ray montajı ve ray kaynaklarını tamamladık.

Proje kapsamında toplam 15 bin 970 metre tünel kazarak tünel yapım işlerini tamamladık. 4 istasyonda yapım işlerini ve ince işleri bitirdik. Elektromekanik imalatları yüzde 95 seviyelerine getirdik. Metro deneme sürüşleri ve elektromekanik sistemlerde test ve devreye alma işlemlerine başladık. Hattımızı İstanbulluların hizmetine sunmak için gün sayıyoruz. Biz susuyoruz, icraatlarımız konuşuyor. Tüm imalatları tamamlayıp hattımızı açacağımız güne kadar 7 gün 24 saat aynı heyecanla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ve inşallah sinyalizasyon ve sistem emniyet testlerinin tamamlanmasıyla en geç ağustos ayında bu projemizi İstanbulluların hizmetine sunmanın gayreti içindeyiz."

"Milletimiz, suyu getirenle, testiyi kıranı gayet iyi biliyor"

Bakan Karaismailoğlu, metro hattının tamamlanmasıyla 2023-2045 yıllarında ekonomik kazanca ilişkin de bilgi verdi.

Zaman tasarrufundan 148 milyon avro, karayolu bakım ve işletme maliyetlerinde azalma ile 31 milyon avro, kaza maliyetlerinde azalma ile 302 bin avro, hava kirliliği, su kirliliği, karbon emisyon salımında azalmaya katkılarından toplam 1 milyon 710 bin avro ekonomik kazanç elde edileceğini dile getiren Karaismailoğlu, sadece bu tablonun dahi gerçek anlamda İstanbul için kimin çalıştığının en güzel göstergesi olduğunu söyledi.

Karaismailoğlu, "Çünkü çok lafla iş olmuyor. Metro hatlarını açmak ve son teknolojiyle işletmek midir marifet, yoksa açılan hatları hafriyatla kapatmak mı? Biz işimize, milletimize, İstanbullulara bakıyoruz. 2003'ten bu yana ülkemizi geleceğe taşıyacak mega projeleri bir bir hayata geçiriyoruz. Milletimiz, suyu getirenle, testiyi kıranı gayet iyi biliyor. İki zihniyet arasındaki uçurumu da görüyor. Bir yanda halka hizmeti, Hakk'a hizmet olarak gören bizler, diğer tarafta liyakatsiz kadrolarla İstanbul’u başarısızlığa sürükleyenler." ifadelerini kullandı.