BIST 2.557
DOLAR 14,72
EURO 15,94
ALTIN 924,79
HABER /  POLİTİKA  /  CHP
ADV Kazancımız Allah İçin Verdiğimizdir

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Meral Akşener'in elektrik borcu ödeme teklifine cevap

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Meral Akşener'in elektrik borcu ödeme teklifine cevap

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Meral Akşener'in elektrik faturasını ödeme teklifine yanıt verdi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun üç aylık elektrik borcu 1030 lira olarak açıklanmıştı. 65 yaş üzeri olduğu için elektriği 3 fatura dönemi sonunda kesildi.

Abone ol

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, faturasını ödemediği için elektriği kesilen vatandaşları anlamak amacıyla kendi faturasını ödememiş ve dün itibariyle elektriği kesilmişti. Kılıçdaroğlu'na muhalefetten destek geldi. İyi Parti lideri Meral Akşener açıklamasında "Kabul ederse faturasını ben öderim. Bu zorluğu Selvi Hanım çekecek" dedi. 

Akşener'e yanıt
Kılıçdaroğlu, Akşener'in fatura desteğine "Meral hanımla konuştum. Önemli olan elektriksiz evlerde yaşananların 84 milyona duyulması. Bunun için bir sıkıntı yaşanacaksa, yaşanılır. Önemli değil" ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler
Löküz ne demek lüküs nedir? Elektriği kesilen Kemal Kılıçdaroğlu gaz lambası yerine yaktı borcu kaç lira? Elektriği kesilen Kemal Kılıçdaroğlu eşiyle evini aydınlatmak için löküz yakıp konuştu Meral Akşener'den açıklama: Kılıçdaroğlu'nun elektrik borcunu ödeyebilirim Elektriği kesilen Kılıçdaroğlu: Eşimle birlikte bir hafta karanlıkta kalacağız 1030 liralık faturasını ödemeyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriği kesildi! İşte elektriklerin kesilme anının videosu
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Meteoroloji sonunda hava durumu için müjdeyi verdi ancak dikkat!
Foto Galeri Meteoroloji sonunda hava durumu için müjdeyi verdi ancak dikkat! Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Savcı Sayan Kılıçdaroğlu'nun sözleşme numarasını öğrenirse elektrik faturasını ödeyecek
Savcı Sayan Kılıçdaroğlu'nun sözleşme numarasını öğrenirse elektrik faturasını ödeyecek
Öğrenci servislerine büyük zam! En kısa mesafe 540 liraya çıktı
Öğrenci servislerine büyük zam! En kısa mesafe 540 liraya çıktı
Adnan Oktar hakkında flaş karar! Başka yere götürüldü
Adnan Oktar hakkında flaş karar! Başka yere götürüldü
Ekrem İmamoğlu'ndan seçim için sert açıklamalar topal ördek ilan edildim bir sene sonra gideceksiniz!
Ekrem İmamoğlu'ndan seçim için sert açıklamalar topal ördek ilan edildim bir sene sonra gideceksiniz!
Resmi Gazete'de aktif fay kararı acele kamulaştırma
Resmi Gazete'de aktif fay kararı acele kamulaştırma
Bakan Vedat Bilgin'den işçi, memur ve emekliler için müjde: Asgari ücret aşınmış olabilir
Bakan Vedat Bilgin'den işçi, memur ve emekliler için müjde: Asgari ücret aşınmış olabilir
Ünlü ekonomistten Türkiye açıklaması: Benim için sürpriz
Ünlü ekonomistten Türkiye açıklaması: Benim için sürpriz
Yeni MHK'den flaş karar! 13 hakemden biri geri döndü
Yeni MHK'den flaş karar! 13 hakemden biri geri döndü
Löküz ne demek lüküs nedir? Elektriği kesilen Kemal Kılıçdaroğlu gaz lambası yerine yaktı borcu kaç lira?
Löküz ne demek lüküs nedir? Elektriği kesilen Kemal Kılıçdaroğlu gaz lambası yerine yaktı borcu kaç lira?
Ev sahibinin istediği kira zammını kabul etmedi attığı imza başını yaktı pantolon ve gömlekle dışarıda kaldı
Ev sahibinin istediği kira zammını kabul etmedi attığı imza başını yaktı pantolon ve gömlekle dışarıda kaldı