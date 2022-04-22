Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Meral Akşener'in elektrik borcu ödeme teklifine cevap

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Meral Akşener'in elektrik faturasını ödeme teklifine yanıt verdi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun üç aylık elektrik borcu 1030 lira olarak açıklanmıştı. 65 yaş üzeri olduğu için elektriği 3 fatura dönemi sonunda kesildi.

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, faturasını ödemediği için elektriği kesilen vatandaşları anlamak amacıyla kendi faturasını ödememiş ve dün itibariyle elektriği kesilmişti. Kılıçdaroğlu'na muhalefetten destek geldi. İyi Parti lideri Meral Akşener açıklamasında "Kabul ederse faturasını ben öderim. Bu zorluğu Selvi Hanım çekecek" dedi.

Akşener'e yanıt

Kılıçdaroğlu, Akşener'in fatura desteğine "Meral hanımla konuştum. Önemli olan elektriksiz evlerde yaşananların 84 milyona duyulması. Bunun için bir sıkıntı yaşanacaksa, yaşanılır. Önemli değil" ifadelerini kullandı.