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Altılı masanın pazar buluşması öncesi kriz aşılamadı suratlar asık İki parti ayrılıyor iddiası

Altılı masanın pazar buluşması öncesi kriz aşılamadı suratlar asık İki parti ayrılıyor iddiası

Millet İttifakı'nın oluşturduğu altılı masada pazar günü yapılacak görüşme öncesi hala buzlar erimedi. Fotoğraf karelerine de yansıyan bu durum için DEVA Partisi ve Gelecek Partisi ayrılacak mı yorumları yapılmaya başladı.

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6’lı masayı oluşturan partiler 24 Nisan’da bu kez Demokrat Parti’nin ev sahipliğinde buluşacak. Ancak DP Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın, Davutoğlu ve Babacan’ı dışlayan sözlerinin yol açtığı kriz aşılmadı.

Uysal’ın yaptığı ziyaretlerde iki genel başkanın soğuk yüz ifadeleri dikkat çekti. DEVA ve Gelecek’in yol ayrımında olduğu belirtilirken, pazar günkü toplantının da gergin geçmesi bekleniyor

CHP öncülüğünde toplanan 6 muhalefet partisi 24 Nisan’da Demokrat Parti ev sahipliğinde 3’üncü kez bir araya gelecek. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın DEVA ve Gelecek Partisi Genel Başkanlarına yönelik açıklamasının ardından muhalefet cephesinde sular durulmadı. Uysal’ın Babacan ve Davutoğlu’na yaptığı ziyaretlerde servis edilen fotoğraflarda iki genel başkanın soğuk yüz ifadeleri dikkat çekti. Kulislerde, pazar günü yapılacak olan görüşmenin bu nedenle sert geçeceği konuşuluyor. DEVA ve Gelecek Partilerinin ittifak çatısı altında yer almayacağı yorumları yapılıyor.

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem hayali ile CHP öncülüğünde bir araya gelen 6 muhalefet partisinin genel başkanları arasındaki 3’üncü görüşme pazar günü Demokrat Parti Genel Merkezi’nde gerçekleşecek.

Fotoğraflara yansıdı

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, liderler turunu tamamladı. Ancak, Uysal’ın açıklamaları sonrası esen soğuk rüzgarlar görüşmelerde de devam etti. Taraflar arasındaki gerginlik Uysal’ın, Babacan ve Davutoğlu ile yaptığı görüşmelerden servis edilen fotoğraflara da yansıdı. Babacan ve Davutoğlu’nun fotoğraf karesinde donuk olmaları dikkat çekti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıdçaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in araya girmesine rağmen DP ile Gelecek ve DEVA Partisi arasında buzların erimediği belirtiliyor. Bu nedenle pazar günü yapılacak toplantının da gergin geçeceği belirtiliyor.

Öte yandan kulislerde DEVA ve Gelecek Partisi’nin de yol ayrımında olduğu yorumları yapılıyor. İki parti geçtiğimiz haftalarda yargı alanında ayrı ayrı paketler açıkladı. İki partinin ayrı çalışma yapması ‘6’lı masadan çekiliyorlar mı’ yorumlarına neden oldu. İki partinin olası bir ittifak çatısı altında yer almayacağı dillendiriliyor.

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