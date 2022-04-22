BIST 2.557
DOLAR 14,72
EURO 15,96
ALTIN 924,44
HABER /  GÜNCEL
ADV Kazancımız Allah İçin Verdiğimizdir

Tarım Bakanı Kirişçi duyurdu: 1 milyarlık destek ödemesi hesaplarda

Tarım Bakanı Kirişçi duyurdu: 1 milyarlık destek ödemesi hesaplarda

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci: "1 milyar 602 milyon 683 bin 221 liralık destekleme ödemesini bugünden itibaren üreticilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz."

Abone ol

 Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, 5 farklı kalemde 1 milyar 602 milyon 683 bin 221 liralık destekleme ödemesinin bugünden itibaren T.C. kimlik numaralarına göre üreticilerine hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci sosyal medya hesabından, “Üreten, alın ve akıl teri döken çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olsun” başlığıyla yaptığı paylaşımda, Buzağı Desteği kapsamında 1 milyar 135 milyon 749 bin 846 lira, Çiğ Süt Desteği kapsamında 419 milyon 647 bin 375 lira, Manda Desteği kapsamında 23 milyon 64 bin 350 lira, Süt Analiz Desteği kapsamında 16 milyon 663 bin 700 lira, Malak Desteği kapsamında 7 milyon 557 bin 950 lira olmak üzere toplamda 1 milyon 602 milyon 683 bin liralık destekleme ödemesinin bugünden itibaren çiftçilerin hesaplarına aktarmaya başladıklarını ifade etti.

Bakan Kirişci’nin paylaşımında yer verdiği grafiğe göre, T.C. kimlik numarasının son hanesi 0, 2 ve 4 ve Vergi Kimlik Numarasının son hanesi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 olanlar için 22 Nisan saat 18.00’den sonra, T.C kimlik numarasının son hanesi ve Vergi Kimlik Numarasının son hanesi 6 ve 8 olanlar için 29 Nisan saat 18.00’den sonra hesaplara aktarılacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Kandil hediye ettiği Moda Sahnesi’nden Kemal Kılıçdaroğlu’na destek
Kandil hediye ettiği Moda Sahnesi’nden Kemal Kılıçdaroğlu’na destek
Altılı masanın pazar buluşması öncesi kriz aşılamadı suratlar asık İki parti ayrılıyor iddiası
Altılı masanın pazar buluşması öncesi kriz aşılamadı suratlar asık İki parti ayrılıyor iddiası
BTP lideri Hüseyin Baş CHP'den aday olacak bombası! İsmail Saymaz'ın kulis haberi
BTP lideri Hüseyin Baş CHP'den aday olacak bombası! İsmail Saymaz'ın kulis haberi
Yeni bir katılım bankası kuruluyor
Yeni bir katılım bankası kuruluyor
Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattı açılış tarihi netleşti! Bakan Karaismailoğlu duyurdu
Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattı açılış tarihi netleşti! Bakan Karaismailoğlu duyurdu
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Meral Akşener'in elektrik borcu ödeme teklifine cevap
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Meral Akşener'in elektrik borcu ödeme teklifine cevap
Savcı Sayan Kılıçdaroğlu'nun sözleşme numarasını öğrenirse elektrik faturasını ödeyecek
Savcı Sayan Kılıçdaroğlu'nun sözleşme numarasını öğrenirse elektrik faturasını ödeyecek
Öğrenci servislerine büyük zam! En kısa mesafe 540 liraya çıktı
Öğrenci servislerine büyük zam! En kısa mesafe 540 liraya çıktı
Sosyal medya düzenlemesini AK Parti tamamladı 60 maddeden oluşuyor
Sosyal medya düzenlemesini AK Parti tamamladı 60 maddeden oluşuyor
Adnan Oktar hakkında flaş karar! Başka yere götürüldü
Adnan Oktar hakkında flaş karar! Başka yere götürüldü