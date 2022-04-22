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DÜNYA

Ünlü boksör Mike Tyson uçakta yolcu yumrukladı! O anlar kamerada

Dünyaca ünlü eski boksör Mike Tyson, uçak yolculuğu yapmak üzereyken kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen hayranının talebini geri çevirmedi. Ancak yolcunun kendisini rahatsız etmeyi sürdürmesi, 55 yaşındaki efsaneyi çileden çıkardı. Görgü tanıkları, yolcuyu yumruklayan Mike Tyson’ın uçaktan indiğini belirtti.

San Francisco Uluslararası Havalimanı’ndan Florida’ya seyahat etmek üzere uçağa binen Tyson, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarını önce reddetmedi. Ancak arkasında oturan bir hayranının kendisini rahatsız etmeye devam etmesi üzerine Tyson çılgına döndü. 55 yaşındaki Tyson’ın tüm uyarılarına rağmen efsane ismin arkasından bir şeyler söylemeye devam eden yolcu, bir anda kendisini yumrukların hedefinde buldu.

Görüntülerde Tyson’ın bir kişiyi seri şekilde yumrukladığı açık şekilde yer alırken, onu durdurmaya çalışan kişinin “Hey Mike! Kes şunu” diye bağırdığı duyuruldu. Videoyu çeken kişi “Oğlum Mike Tyson tarafından dövüldü. Evet, kafayı yedi. Sadece imza istiyordu. Ne olduğunu anlamadık” ifadelerini kullandı.

Eski ağır sıklet dünya şampiyonuna yakın kaynaklar, yolcunun son derece sarhoş olduğunu ve Tyson’ı kışkırtmaya çalıştığını söyledi. Görgü tanıkları, olayın ardından Mike Tyson’ın uçaktan indiğini belirtti. Yumruklanan ve yüzü kanlar içinde kalan yolcu tedavi altına alındıktan sonra  polis tarafından ifadesine başvuruldu.

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