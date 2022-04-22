Kameradaki cinayet anı dehşet! Trabzon'da Azerbaycanlı koca karısını böyle öldürdü

TRABZON’da Azeri uyruklu bir kişi kendisi gibi Azeri uyruklu eşini silahla vurarak öldürdü. Azerbaycanlı olan Turana Umayeva'nın karısı Elvin'i vurma anları güvenlik kameralarına yansıdı. Katil kocanın eşini vurduktan sonra çekip gitmesi ve serinkanlı hali ürperticiydi.

Trabzon'un Ortahisar ilçesi Meydan Parkı içerisinde Azerbaycan uyruklu Elvin Umayev (34), boşanmak üzere olduğu eşi Turana Umayeva (38) ile buluştu. Çiftin tartışması sırasında Elvin Umayev, çocuklarını kendisine göstermediğini iddia ettiği eşini belinden çıkardığı tabancası ile kafasına tek el ateş ederek öldürdü. Karısını acımadan vuran Turana Umayev, arkasını dönüp gitti ve polise teslim oldu. Katil kocanın serinkanlı hali ürperticiydi.

10 yıldır Azerbaycan'da cezaevindeymiş!

Elvin Umayev’in 10 yıl önce uyuşturucu suçundan ülkesi Azerbaycan'da cezaevine girdiği ve 4 ay önce de tahliye olduğu öğrenilirken, olay anı park içerisindeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Umayev, birden oturduğu sandalyeden sinirli bir şekilde kalkarak eşinin kafasına dayadığı silahı ateşliyor. Azeri koca daha sonra bir süre parkta dolaşıyor.