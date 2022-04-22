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Öğrenci servislerine büyük zam! En kısa mesafe 540 liraya çıktı

Öğrenci servislerine büyük zam! En kısa mesafe 540 liraya çıktı

Benzin ve motorin başta olmak üzere üst üste gelen zamlar sonrası okul servis ücretlerine velileri kara kara düşündürecek zam geldi. İzmir'de öğrenci servislerine yüzde 40 zam yapıldı. Böylece en yakın mesafe servis ücreti 540 TL'ye, en uzun mesafe ise bin 370 TL'ye yükseldi.

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Petrol fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları İşletmecileri Odası’nın öğrenci servislerinde yüzde 40 fiyat artışı talep etti. Odanın bu talebi UKOME tarafından onaylanırken, İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları İşletmecileri Odası Başkanı Erdem Mert, esnafın büyük bir özveri ile çalışmaya devam ettiğini söyledi.

Yüzde 40 dengeyi korumak için yoksa daha fazlası...
Servisçi esnafını düşünürken öğrenci velilerini de mağdur etmek istemediklerini kaydeden Mert, “Söz konusu yüzde 40’lık artış bu dengeyi korumak amaçlıdır. Araçlarımızın bakım gideri, yedek parçası, lastik gideri istediğimiz yüzde 40 oranından daha fazla artış göstermiştir” dedi.

Yeni zamlı tarife kaç lira oldu?
Yeni öğrenci servis tarifesine göre en yakın mesafe olan 0-3 km arası aylık 540 TL, yıllık 4 bin 860 TL olurken, en uzak mesafe 0-40 km arası ise aylık bin 370 TL, yıllık 12 bin 330 TL olarak onaylandı.

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