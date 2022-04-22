BIST 2.550
DOLAR 14,74
EURO 15,95
ALTIN 916,67
HABER /  GÜNCEL
ADV Kazancımız Allah İçin Verdiğimizdir

TÜRK-İŞ'Ten 1 Mayıs açıklaması

TÜRK-İŞ'Ten 1 Mayıs açıklaması

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu Üyeleri 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesinde basın toplantısı gerçekleştirdi. Atalay “1 Mayıs günü Taksim anıtına TÜRK-İŞ yönetimiyle beraber çelenk koyacağız" ifadelerine yer verdi.

Abone ol

 TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve Yönetim Kurulu Üyeleri 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesinde TÜRK-İŞ Genel Merkezinde basın toplantısı gerçekleştirdi.

“1 Mayıs günü Taksim anıtına çelenk koyacağız"
“1 Mayıs günü Taksim anıtına TÜRK-İŞ yönetimiyle beraber çelenk koyacaklarını aktaran Atalay, “Bu hafta ortasında çarşamba günü Türkiye’deki sendikalarla bir toplantı yaptık. KAMU-SEN, DİSK, KESK, EMUR-SEN, TÜRK-İŞ toplantının ana gündemi 1 Mayıstı. Önümüzdeki hafta 1 Mayıs çalışma hayatıyla ilgili olanları olmayanları yapabildiklerimizi yapamadıklarımızı taleplerimizi 1 Mayısta Türkiye’nin 81 vilayetinde Kıbrıs’ta dilimizin döndüğü kadar işçilerin problemlerini anlatacağız. Bu sene de 81 vilayette 30’unda ortaklaşa, geri kalanda her sendika kendi başına yapacak. Bizde 1 Mayıs günü Taksim anıtına TÜRK-İŞ yönetimiyle beraber çelenk koyacağız. Seneye de imkan olursa bütün sendikalarla beraber bütün sendikalar aynı alanda geçmişte olduğu gibi bir kutlamayı arzu ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Karabük'te marketteki yazıyı görenler mutlu oldu! Pişman olanlar da var
Karabük'te marketteki yazıyı görenler mutlu oldu! Pişman olanlar da var
Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz'un sağlık raporu mahkemede açıklandı
Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz'un sağlık raporu mahkemede açıklandı
Evlat nöbetindeki acılı baba seslendi: Staj yaptığı sırada HDP ve terör örgütü üyeleri kandırdı
Evlat nöbetindeki acılı baba seslendi: Staj yaptığı sırada HDP ve terör örgütü üyeleri kandırdı
Hac 2022 ne zaman başvurular ne zaman Diyanet 2022 Hac takvimi
Hac 2022 ne zaman başvurular ne zaman Diyanet 2022 Hac takvimi
Kulüpler Birliği'nden Saffet Sancaklı'ya tepki
Kulüpler Birliği'nden Saffet Sancaklı'ya tepki
70 çiftçiyi 10 milyon TL dolandırdı! CHP'li belediye meclis üyesi gözaltında
70 çiftçiyi 10 milyon TL dolandırdı! CHP'li belediye meclis üyesi gözaltında
İsrail polisi Mescid-i Aksa'ya cuma namazına izin verdi
İsrail polisi Mescid-i Aksa'ya cuma namazına izin verdi
Yozgat'ın Çamlıbel köyünde 30 yıldır tek iftar sofrası kuruluyor
Yozgat'ın Çamlıbel köyünde 30 yıldır tek iftar sofrası kuruluyor
Afara ne demek ne anlama geliyor? Uğur Aslan'ın yeni programı 'afara' anlamı
Afara ne demek ne anlama geliyor? Uğur Aslan'ın yeni programı 'afara' anlamı
Galatasaray'ın Portekizli eski futbolcusu Xavier: İslam sayesinde kendimi yeniden keşfettim
Galatasaray'ın Portekizli eski futbolcusu Xavier: İslam sayesinde kendimi yeniden keşfettim