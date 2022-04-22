İsrail polisi Mescid-i Aksa'ya cuma namazına izin verdi

İsrail polisi, sabah namazı sonrasında çıkan olayların ardından cuma namazı için girişlerine müsaade etmediği Filistinli genç erkekleri Mescid-i Aksa'ya almaya başladı.

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İsrail polisi, sabah namazı sonrasında Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere müdahale etmiş, olayların ardından yalnızca Filistinli kadınlar ile yaşlı erkeklerin Aksa'ya girişlerine müsaade edilmişti.

Söz konusu kısıtlamayı kaldıran İsrail polisi, cuma namazını kılmak için gelen Filistinli genç erkeklere de müsaade ederek Mescid-i Aksa'ya girişlerine izin verdi.



- İsrail polisinin baskınında 31 Filistinli yaralanmıştı

İsrail polisi, binlerce Müslümanın sabah namazını eda etmesinin ardından Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemiş, ses bombası ve kauçuk kaplı mermilerle Filistinlilere müdahale etmişti.



Filistin Kızılayı, olaylarda 31 Filistinlinin yaralandığını, bunlardan 14'ünün hastanede tedavi altına alındığını bildirmişti.

Olaylar sırasında Mescid-i Aksa'nın avlusundaki ağaçlardan birinin alev alması sonucu çıkan yangın, Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin ekipleri tarafından söndürülmüştü.



İsrail polisi, söz konusu müdahalenin ardından Mescid-i Aksa'dan çekilmiş ve cuma namazına gelenlerden yalnızca kadınlar ile yaşlı erkeklerin Aksa'ya girişine izin vermişti.