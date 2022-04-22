BIST 2.545
DOLAR 14,74
EURO 15,95
ALTIN 917,11
HABER /  GÜNCEL
ADV Kazancımız Allah İçin Verdiğimizdir

Afara ne demek ne anlama geliyor? Uğur Aslan'ın yeni programı 'afara' anlamı

Afara ne demek ne anlama geliyor? Uğur Aslan'ın yeni programı 'afara' anlamı

Kanal D ekranlarında yayınlanan Uğur Aslan'ın sunuculuğunu üstlendiği Afara isimli televizyon programının ismi merak konusu oldu. 'Afara' kelimesinin anlamı izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Peki afara ne demek? Uğur Aslan'ın yeni programı 'afara' kelimesinin anlamı nedir? İşte ayrıntılar...

Abone ol

Kanal D ekranlarında yayınlanan Afara programının ismi sorgulanmaya başlandı. Son dönemde Kanal D ekranlarında tanıtım fragmanları gösterilen Afara programı seyircilerinin gündeminde yer alıyor. Peki afara nedir?

Afara ne demek: 

Daha önce Yargı dizisiyle ekranlarda yer alan başarılı oyuncu Uğur Aslan'ın sunuculuğunu yapacağı şarkı programının ismi oldukça dikkat çekti. Ünlü oyuncu işk bölümü yayınlanan Afara programıyla ekranlarda olacak. Programın ismi olan afara kelimesinin anlamı ise merak edildi.

Afara ne demek, anlamı: Afara kelimesinin "Harman yerinde toprağa karışıp kalan taneler" anlamına geldiği bilinmekte.

Afara kelimesinin diğer anlamları ise şu şekilde sıralanabilir:

Bahçe ve bostanlardaki kalıntı, bir şeyin en son kalan döküntüsüdür.

Harman yerindeki hububatın taş ve toprak ile karışık kalıntısı.

Ayrıca tütün tozu, ufalanmış tütün anlamına gelmektedir.

Anlamı sıklıkla araştırılan afara kelimesi, uzun da olsa yakalarımızın bir araya gelemediği, gizli sevdalara tutulduğumuz, yokluğun içinde doyduğumuz, mutlu olmak için bolluğa ihtiyaç duymadığımız, hayatı ıskalamadığımız, hayatın geniş paçalarına tutunduğumuz bir dönemi temsil etmekte.

Programın ismi ise şimdilerde artık afara olan arabesk, afara kalan ahlak, afara kalan gazino kültürü, afara kalmış bir döneme selam gönderiyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray'ın Portekizli eski futbolcusu Xavier: İslam sayesinde kendimi yeniden keşfettim
Galatasaray'ın Portekizli eski futbolcusu Xavier: İslam sayesinde kendimi yeniden keşfettim
Mad Men dizisinin ünlü oyuncusu Bertram Cooper hayatını kaybetti
Mad Men dizisinin ünlü oyuncusu Bertram Cooper hayatını kaybetti
Afyonkarahisar'da mezarlıklar sorumlusu 5321 esnafı dolandırdı! 1 milyon 271 bin 900 TL'lik vurgun
Afyonkarahisar'da mezarlıklar sorumlusu 5321 esnafı dolandırdı! 1 milyon 271 bin 900 TL'lik vurgun
CHP'li meclis üyesine başörtülü doktora hakaret iddiasıyla 2 yıl hapis istemi
CHP'li meclis üyesine başörtülü doktora hakaret iddiasıyla 2 yıl hapis istemi
Kırşehir'de Akşener'e 'HDP ile gidersen biz de yokuz' diyen Mehmet İnce konuştu
Kırşehir'de Akşener'e 'HDP ile gidersen biz de yokuz' diyen Mehmet İnce konuştu
Mahkeme Galatasaray'daki tedbir kararını kaldırdı! Cimbom'da seçim yapılacak
Mahkeme Galatasaray'daki tedbir kararını kaldırdı! Cimbom'da seçim yapılacak
Bolu'da tartışmanın sonu ölümle bitti! 71 yaşındaki eşini defalarca bıçakladı
Bolu'da tartışmanın sonu ölümle bitti! 71 yaşındaki eşini defalarca bıçakladı
Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektriğini kesen bakın kim çıktı? İktidarı zor duruma düşürmek için...
Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektriğini kesen bakın kim çıktı? İktidarı zor duruma düşürmek için...
Klimayı 25 derecenin altında çalıştırmak yasaklandı ceza kesecekler
Klimayı 25 derecenin altında çalıştırmak yasaklandı ceza kesecekler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: Bursa ve İstanbul saldırılarının faillerini tespit ettik
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: Bursa ve İstanbul saldırılarının faillerini tespit ettik