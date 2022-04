Bolu'da tartışmanın sonu ölümle bitti! 71 yaşındaki eşini defalarca bıçakladı

BOLU’da tartıştığı eşi tarafından defalarca bıçaklanan 71 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Olay, saat 05.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Aycan Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, M.E. (78) ile 2 çocuk annesi eşi Nur E. arasında sabah saatlerinde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine mutfakta bulunan bıçağı alan M.E., eşini vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladı. Yaşlı kadının çığlık seslerini duyan temizlik görevlisi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.



İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, seslerin geldiği eve girdiklerinde M.E.'nin kanlar içinde kalan eşinin yanında beklediğini gördü. Sağlık ekiplerinin incelemesinde Nur E.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşlı kadının cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Gözaltına alınan M.E., ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.