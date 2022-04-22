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Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri netleşti İkramiyeye zam olmayacağı açıklanmıştı

Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri netleşti İkramiyeye zam olmayacağı açıklanmıştı

2022 Emekli ramazan bayramı ikramiyeleri ödeme tarihleri belli oldu. 2022 Emekli bayram ikramiyesi 1100 lira olarak açıklanmıştı. Emekliler uzun süredir bayram ikramiyesine zam gelmesini bekliyordu ancak sevindiren haber gelmemişti. 1100 lira olarak ödenecek olan ikramiyenin işçi ve memur emeklisine göre ödeme tarihleri netleşti.

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Emekli bayram ikramiyeleri 27-29 Nisan’da hesaplara yatacak. 2018 yılında başlayan emeklilere ikramiye uygulaması yılda 2 kere olmak üzere emekli vatandaşlara ödeniyor. Emekli bayram ikramiyesi bu yıl 2 Mayıs Ramazan Bayramı öncesinde emeklilerin hesabına yatırılacak. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamada "Yaklaşık 12 milyon emeklinin 2022 yılı Ramazan Bayramı ikramiyeleri 27-29 Nisan tarihlerinde hesaplara yatırılacak." dedi.

Emekli ikramiyelerinin ödeme günleri ise şöyle:
4/a’lı işçi emeklileri için ödeme günleri;
- 17, 18, 19, 20, 21 olanların 27 Nisan,
- 22, 23, 24, 25, 26 olanların 28 Nisan,
- 4/b’li Bağ-Kur emeklileri için 29 Nisan,
- 4/c’li memur emeklileri için ise hem bayram ikramiyeleri hem de Mayıs ayı aylıkları 29 Nisan tarihinde ödenecek.

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