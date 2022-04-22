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Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na olay sözler: İktidara destek oluyor!

Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na olay sözler: İktidara destek oluyor!

CHP'nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, elektrik faturasını ödemeyerek zamları protesto eden Kemal Kılıçdaroğlu'na sert çıktı. Baykal, Kılıçdaroğlu'nun gündem değiştirerek iktidara destek olduğunu öne sürdü.

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Kaset olayıyla istifa etmek zorunda kalan Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Prof. Dr. Aslı Baykal, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedefine aldı.

2022 yılı başında gelen yüksek elektrik zamlarını protesto eden Kılıçdaroğlu'nun eyleminin gündemi değiştirerek iktidara destek olduğu yönünde yorumlayan Baykal şunları söyledi:

"Elektrik faturasını ödeyemeyene sahip çıkmak iktidara gelince elektrik fiyatlarını nasıl indireceğini anlatarak olmalı, sonuç getirmeyecek eylemlerle gündemi değiştirmek iktidara destek oluyor."

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