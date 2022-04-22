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Pençe-Kilit Operasyonu'nda PKK'ya ağır darbe! MSB duyurdu

Pençe-Kilit Operasyonu'nda PKK'ya ağır darbe! MSB duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden "Pençe-Kilit Operasyonu"nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 42’ye yükseldiğini açıkladı.

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Pençe-Kilit Operasyonu Irak'ın kuzeyinde tüm hızıyla devam ediyor. Bakanlıktan yapılan son paylaşımda "Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 42’ye yükseldi. Teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam edeceğiz!" ifadelerine yer verildi.

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