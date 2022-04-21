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Türkiye'nin yerli otomobili TOGG için mega hamle! Önemli değişiklikler olacak

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG için mega hamle! Önemli değişiklikler olacak

TÜRKİYE'nin yerli otomobili TOGG ile ilgili her geçen gün güzel haberler gelmeye devam ediyor. TOGG için bu kez 'mega' bir hamle söz konusu.

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TÜRKİYE'nin yerli otomobili TOGG, banttan inmek için gün sayıyor. 2023 yılında trafikte göreceğimiz yerli otomobil ile ilgili birçok farklı adım atılmaya devam ediyor.

TOGG'un elektrikli olacak olması nedeniyle birçok şarj istasyonu ve batarya üretimi için çalışmalar hız kazanmıştı. Bu kez 'mega' bir hamle geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına sunulması beklenen 'mega sanayi sitesi' çalışmasının detayları belli olmaya başladı.

Önemli değişiklikler yapılacak
Teklif kapsamında endüstri sanayi bölgeleri ile ilgili önemli değişiklikler yapılacak. Büyük ölçekli yatırımlar için uygun bir yatırım ortamı sağlanması, bu amaçla endüstri bölgelerinin daha işlevsel hale getirilip daha fazla katma değer yaratması amaçlanıyor. Yerli otomobil gibi projeler için 'mega sanayi siteleri' kurulması da hedefleniyor.

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