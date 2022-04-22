Kızların öldürülecek, karına tecavüz edilecek! Sakarya'da 2 yabancı, esnafa kabusu yaşatıp tehdit etti
SAKARYA’nın Kaynarca ilçesinde Ramazan ayında ihtiyacı olduğunu söyleyip yanında çalışmaya başladığı kişiyi tehdit eden yabancı uyruklu şahıs ve babası yakalanarak gözaltına alındı.
'Yok artık' dedirten olay Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Merkez Mahallesinde esnaflık yapan Ö.A. isimli vatandaş, M.A. isimli yabancı uyruklu kişiyi Ramazan ayında ihtiyacı olduğunu söylediği için işe aldı.
Gece mesaisinde çalışan M.A., sabah erken saatlerde işyerinden ayrıldı.
Daha sonrasında işyeri sahibi Ö.A.’nın telefonuna sosyal medya üzerinden gün içinde yabancı bir numaradan tehdit mesajları gelmeye başladı. Ö.A. durumu emniyete bildirdi.
Bunun üzerine harekete geçen emniyet ekipleri Ö.A.’nın ağzından tehdit mesajları atan kişilerle pazarlık yapmaya başladı.