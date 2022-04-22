Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektriğini kesen bakın kim çıktı? İktidarı zor duruma düşürmek için...

Fatin Altaylı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturası borcunu ödemediği için evinin elektriğini kesen şirketin Sabancı'ya bağlı EnerjiSA olduğunu açıkladı. Altaylı "Tabii iktidar yanlıları da “Sabancı, Kılıçdaroğlu’nun elektriğini keserek iktidarı zor duruma düşürmek istedi” diye yorum yapabilirler." diyerek detaya dikkat çekti.

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Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturasını ödemeyerek elektriğinin kesilmesi üzerine bir hafta karanlıkta kalma protestosuna "CHP lideri açısından başarılı bir kampanya." diyen Fatih Altaylı, Kılıçdaroğlu'nun elektriğini kesen şirkete dikkat çekti.

Üç aylık faturasını ödemediği için 1030 liralık borcundan dolayı elektriği kesilen Kılıçdaroğlu'nun bağlı olduğu elektrik şirketi Sabancı'ya ait çıktı.

Altaylı yazısında şunları söyledi:

Unutulan bir şey var sanki. CHP liderinin elektriğini kesen “Devlet” ya da “Kamuya ait bir şirket” değil.

Ankara’nın ve çevre illerinin elektrik dağıtımı Başkent Elektrik Dağıtım AŞ, yine Ankara’nın da içinde olduğu aynı bölgenin görevli tedarik şirketi ise EnerjiSA’dır.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sabancı Grubu’na ait EnerjiSA tarağından üretilen ve yine Sabancı Grubu'na ait Başkent Dağıtım AŞ tarafından evine iletilen elektriğin faturasını ödememiştir.

Ve CHP Genel Başkanı’nın evinin elektriğini kesen de devlet değil, Sabancı’dır.



Hani şu ekonomi bakanının toplantısından çıkarken programı öve öve bitiremeyen hanımefendinin başında olduğu grup. Elbette ki, Sabancı Grubu’nun ödenmeyen bir fatura karşısında yasal haklarını kullanarak elektriği kesmek ve faturalara da gecikme faizi uygulaması kabul edilebilir bir durumdur.

Ancak herkesin merak ettiği, aynı faturayı ne bileyim mesela Beştepe’deki bir konut ödemeseydi aynı uygulamayı yaparlar mıydı! Tabii tam tersini de düşünmek mümkün.

Tabii iktidar yanlıları da “Sabancı, Kılıçdaroğlu’nun elektriğini keserek iktidarı zor duruma düşürmek istedi” diye yorum yapabilirler.

Her ikisini de düşünmek mümkün. Ne de olsa artık memlekette kimsenin kimseye güveni ve inancı kalmamış durumda. Kötülük sardı dört bir yanımızı.