BIST 2.551
DOLAR 14,74
EURO 15,93
ALTIN 920,51
HABER /  POLİTİKA  /  CHP
ADV Kazancımız Allah İçin Verdiğimizdir

Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektriğini kesen bakın kim çıktı? İktidarı zor duruma düşürmek için...

Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektriğini kesen bakın kim çıktı? İktidarı zor duruma düşürmek için...

Fatin Altaylı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturası borcunu ödemediği için evinin elektriğini kesen şirketin Sabancı'ya bağlı EnerjiSA olduğunu açıkladı. Altaylı "Tabii iktidar yanlıları da “Sabancı, Kılıçdaroğlu’nun elektriğini keserek iktidarı zor duruma düşürmek istedi” diye yorum yapabilirler." diyerek detaya dikkat çekti.

Abone ol

Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturasını ödemeyerek elektriğinin kesilmesi üzerine bir hafta karanlıkta kalma protestosuna "CHP lideri açısından başarılı bir kampanya." diyen Fatih Altaylı, Kılıçdaroğlu'nun elektriğini kesen şirkete dikkat çekti.

Üç aylık faturasını ödemediği için 1030 liralık borcundan dolayı elektriği kesilen Kılıçdaroğlu'nun bağlı olduğu elektrik şirketi Sabancı'ya ait çıktı.

Altaylı yazısında şunları söyledi:

Unutulan bir şey var sanki. CHP liderinin elektriğini kesen “Devlet” ya da “Kamuya ait bir şirket” değil.

Ankara’nın ve çevre illerinin elektrik dağıtımı Başkent Elektrik Dağıtım AŞ, yine Ankara’nın da içinde olduğu aynı bölgenin görevli tedarik şirketi ise EnerjiSA’dır.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sabancı Grubu’na ait EnerjiSA tarağından üretilen ve yine Sabancı Grubu'na ait Başkent Dağıtım AŞ tarafından evine iletilen elektriğin faturasını ödememiştir.

Ve CHP Genel Başkanı’nın evinin elektriğini kesen de devlet değil, Sabancı’dır.


Hani şu ekonomi bakanının toplantısından çıkarken programı öve öve bitiremeyen hanımefendinin başında olduğu grup. Elbette ki, Sabancı Grubu’nun ödenmeyen bir fatura karşısında yasal haklarını kullanarak elektriği kesmek ve faturalara da gecikme faizi uygulaması kabul edilebilir bir durumdur.

Ancak herkesin merak ettiği, aynı faturayı ne bileyim mesela Beştepe’deki bir konut ödemeseydi aynı uygulamayı yaparlar mıydı! Tabii tam tersini de düşünmek mümkün.

Tabii iktidar yanlıları da “Sabancı, Kılıçdaroğlu’nun elektriğini keserek iktidarı zor duruma düşürmek istedi” diye yorum yapabilirler.

Her ikisini de düşünmek mümkün. Ne de olsa artık memlekette kimsenin kimseye güveni ve inancı kalmamış durumda. Kötülük sardı dört bir yanımızı.

İlgili Haberler
Kemal Kılıçdaroğlu elektrikleri kesilince ne yaptı? İsmail Küçükkaya'nın gözü arkasındakine takıldı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na olay sözler: İktidara destek oluyor! Kılıçdaroğlu'nun elektriği kesildi 'geceliği 100' etiketi Twitter'ı yıktı geçti yorumlar fena
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Meteoroloji sonunda hava durumu için müjdeyi verdi ancak dikkat edin çarpılmayın
Foto Galeri Meteoroloji sonunda hava durumu için müjdeyi verdi ancak dikkat edin çarpılmayın Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Klimayı 25 derecenin altında çalıştırmak yasaklandı ceza kesecekler
Klimayı 25 derecenin altında çalıştırmak yasaklandı ceza kesecekler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: Bursa ve İstanbul saldırılarının faillerini tespit ettik
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: Bursa ve İstanbul saldırılarının faillerini tespit ettik
Kinder skandalı büyüyor! Bakanlığın toplatma kararı aldığı ürünler için Ferrero'dan açıklama
Kinder skandalı büyüyor! Bakanlığın toplatma kararı aldığı ürünler için Ferrero'dan açıklama
Tarabya deresinde abdest alınırdı şimdi yanına yaklaşılmıyor
Tarabya deresinde abdest alınırdı şimdi yanına yaklaşılmıyor
Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri netleşti İkramiyeye zam olmayacağı açıklanmıştı
Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri netleşti İkramiyeye zam olmayacağı açıklanmıştı
TOKİ, açık artırmayla 39 ilde 105 konut, 18 ilde 189 iş yerini satacak
TOKİ, açık artırmayla 39 ilde 105 konut, 18 ilde 189 iş yerini satacak
Pençe-Kilit Operasyonu'nda PKK'ya ağır darbe! MSB duyurdu
Pençe-Kilit Operasyonu'nda PKK'ya ağır darbe! MSB duyurdu
MİT operasyonuyla sözde üst düzey yönetici iki PKK'lı öldürüldü
MİT operasyonuyla sözde üst düzey yönetici iki PKK'lı öldürüldü
Oruç tutanlara bir iyi haber daha karaciğerlerde detoks fırsatı
Oruç tutanlara bir iyi haber daha karaciğerlerde detoks fırsatı
Merkez Bankası'nın Enflasyon Raporu toplantı tarihi belli oldu
Merkez Bankası'nın Enflasyon Raporu toplantı tarihi belli oldu