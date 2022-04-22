Klimayı 25 derecenin altında çalıştırmak yasaklandı ceza kesecekler

Rus enerjisine bağımlılığı azaltmaya çalışan İtalya, kamu binalarında klimaların yazın 25 derecenin altında çalışmasını yasaklama kararı aldı. Yasaklar 1 Mayıs'ta başlayıp gelecek yıl 31 Mart tarihine kadar devam edecek.

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İtalya'da hükümet, Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu nedeniyle artan enerji maliyetlerini düşürmek için yaz aylarında bazı binalarda 25 santigrat derecenin altında klima açmayı yasaklamaya hazırlanıyor.

'Operasyon Termostat' olarak adlandırılan plan, perşembe günü İtalya senatosundan geçti.

Plana göre, devlet daireleri ve okullar da dahil olmak üzere, kamu binalarının klimalarının yaz aylarında 27 derecenin altına ayarlanması engellenecek. Yine de yetkililer, bu seviyenin 2 derece aşağısının tolere edilebileceğini bildirerek 25 dereceyi minimum seviye olarak belirledi.

1 Mayıs'ta başlayacak ve gelecek yıl 31 Mart'a kadar geçerli olacak kurallara göre, kış aylarında 19 dereceden fazla ısıtma yapılamayacak.

3 bin euro'ya kadar ceza

Bu sıcaklık limitlerini aşan kişi ve iş yerlerine ise 500 ila 3 bin euro arasında değişen cezalar kesilebilecek.

Ülkedeki hastaneler ve bakım evleri ise önümüzdeki hafta yasalaşacak bu kuralların dışında tutuldu.

İtalya başbakanı Mario Draghi, daha önce İtalyanların Doğu Avrupa'da 'klima' ile 'barış' arasında bir seçimle karşı karşıya kalabileceklerini öne sürmüştü.

Savunma Bakanlığı Müsteşarı Giorgio Mule ise daha da ileri giderek, "Yaz aylarında dökülen her damla ter, Ukrayna halkına bağışlanan bir damla kandır" dedi.

Kamu Yönetimi Bakanı Renato Brunetta, söz konusu girişimin yılda 2-4 milyar metreküp gaz tasarrufu sağlayacağını söyledi.

İtalya, ithal gazının yaklaşık yüzde 40'ını Rusya'dan alıyor ve Ukrayna'daki operasyondan bu yana enerji kaynaklarına alternatif aramaya devam ediyor.