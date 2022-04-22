İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: Bursa ve İstanbul saldırılarının faillerini tespit ettik

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa ve İstanbul'daki bombalı saldırılarla ilgili "Bursa'daki İstanbul'daki olayın faillerini tespit ettik. Bursa'daki eylemi terör örgütü MLKP, İstanbul'da eylemi DKP-BÖG örgütü gerçekleştirdi." dedi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuk olduğu NTV'de Bursa'da cezaevi aracına bombalı saldırı ile İstanbul Gaziosmanpaşa'da TÜGVA binasının yanında meydana gelen patlamayı değerlendirdi.

Gökhan Gerçek'in "İlk bulgulara göre bu saldırılar PKK’yı mı işaret ediyor? Bu saldırılarla ilgili soruşturmada gelinen son aşama nedir?" sorusuna Soylu, bu cevabı verdi:

"Türkiye terörle mücadelede çok önemli adımlar attı. Önceki dönemlerle kıyas kabul etmeyecek kadar önemli adımlar attı. Terör örgütleri fırsat kollarlar. 15 Temmuz'dan bugüne kadar yurt içinde 1789 terör eylemi engellendi. Terörle mücadelede başarının temelinde yeni konsept var. Terör örgütü kırsalda etkinliğini kaybetti, mağaralarda.

PKK'ya taşeronluk yapan iki örgütle bağlantılılar

İstanbul'daki bomba boru tipli pil düzeneğiyle çalışan bomba Bursa'daki el yapımı uzaktan kumandalı patlayıcı. Bursa'daki İstanbul'daki olayın faillerini tespit ettik. PKK'ya taşeronluk yapan iki örgütle bağlantılılar. Bursa'daki eylemi terör örgütü MLKP, İstanbul'da eylemi DKP-BÖG örgütü gerçekleştirdi. Biz yılbaşından itibaren 25 eylemlerini engelledik. Bir tanesinde 52,5 kiloluk patlayıcı ele geçirmiştik."