BIST 2.552
DOLAR 14,73
EURO 15,93
ALTIN 920,48
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Kazancımız Allah İçin Verdiğimizdir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: Bursa ve İstanbul saldırılarının faillerini tespit ettik

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: Bursa ve İstanbul saldırılarının faillerini tespit ettik

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa ve İstanbul'daki bombalı saldırılarla ilgili "Bursa'daki İstanbul'daki olayın faillerini tespit ettik. Bursa'daki eylemi terör örgütü MLKP, İstanbul'da eylemi DKP-BÖG örgütü gerçekleştirdi." dedi.

Abone ol

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuk olduğu NTV'de Bursa'da cezaevi aracına bombalı saldırı ile İstanbul Gaziosmanpaşa'da TÜGVA binasının yanında meydana gelen patlamayı değerlendirdi.

Gökhan Gerçek'in "İlk bulgulara göre bu saldırılar PKK’yı mı işaret ediyor? Bu saldırılarla ilgili soruşturmada gelinen son aşama nedir?" sorusuna Soylu, bu cevabı verdi:

"Türkiye terörle mücadelede çok önemli adımlar attı. Önceki dönemlerle kıyas kabul etmeyecek kadar önemli adımlar attı. Terör örgütleri fırsat kollarlar. 15 Temmuz'dan bugüne kadar yurt içinde 1789 terör eylemi engellendi. Terörle mücadelede başarının temelinde yeni konsept var.  Terör örgütü kırsalda etkinliğini kaybetti, mağaralarda.

PKK'ya taşeronluk yapan iki örgütle bağlantılılar
İstanbul'daki bomba boru tipli pil düzeneğiyle çalışan bomba Bursa'daki el yapımı uzaktan kumandalı patlayıcı. Bursa'daki İstanbul'daki olayın faillerini tespit ettik. PKK'ya taşeronluk yapan iki örgütle bağlantılılar. Bursa'daki eylemi terör örgütü MLKP, İstanbul'da eylemi DKP-BÖG örgütü gerçekleştirdi. Biz yılbaşından itibaren 25 eylemlerini engelledik. Bir tanesinde 52,5 kiloluk patlayıcı ele geçirmiştik."

İlgili Haberler
Pençe-Kilit Operasyonu'nda PKK'ya ağır darbe! MSB duyurdu MİT operasyonuyla sözde üst düzey yönetici iki PKK'lı öldürüldü Bakan Süleyman Soylu duyurdu: PKK dağıldıkça, terörist elebaşları çırpınıyor PKK elebaşı Duran Kalkan tehdit savurdu ardından Bursa saldırısı gerçekleşti Abdullah Ağar ne dedi?
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Berber koltuğunda öldürülen gencin annesi konuştu: Öldürmesin diye gelinin amcasına 50 bin lira verdim
Foto Galeri Berber koltuğunda öldürülen gencin annesi konuştu: Öldürmesin diye gelinin amcasına 50 bin lira verdim Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da eşini bodrum katında boğarak öldürdü! Eşimi kömürlükte gördükten sonra...
İstanbul'da eşini bodrum katında boğarak öldürdü! Eşimi kömürlükte gördükten sonra...
Kinder skandalı büyüyor! Bakanlığın toplatma kararı aldığı ürünler için Ferrero'dan açıklama
Kinder skandalı büyüyor! Bakanlığın toplatma kararı aldığı ürünler için Ferrero'dan açıklama
'Yıkanıyorum temizlenemiyorum anne' deyip intihar etmişti! İğrenç olayda 'tüyler ürperten' skandal karar
'Yıkanıyorum temizlenemiyorum anne' deyip intihar etmişti! İğrenç olayda 'tüyler ürperten' skandal karar
Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri netleşti İkramiyeye zam olmayacağı açıklanmıştı
Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri netleşti İkramiyeye zam olmayacağı açıklanmıştı
Pençe-Kilit Operasyonu'nda PKK'ya ağır darbe! MSB duyurdu
Pençe-Kilit Operasyonu'nda PKK'ya ağır darbe! MSB duyurdu
MİT operasyonuyla sözde üst düzey yönetici iki PKK'lı öldürüldü
MİT operasyonuyla sözde üst düzey yönetici iki PKK'lı öldürüldü
Oruç tutanlara bir iyi haber daha karaciğerlerde detoks fırsatı
Oruç tutanlara bir iyi haber daha karaciğerlerde detoks fırsatı
Merkez Bankası'nın Enflasyon Raporu toplantı tarihi belli oldu
Merkez Bankası'nın Enflasyon Raporu toplantı tarihi belli oldu
Türkiye'nin yerli otomobili TOGG için mega hamle! Önemli değişiklikler olacak
Türkiye'nin yerli otomobili TOGG için mega hamle! Önemli değişiklikler olacak
Bilimsel araştırma sonuçlandı! Bu yöntem sigarı bırakmayı kolaylaştırıyor
Bilimsel araştırma sonuçlandı! Bu yöntem sigarı bırakmayı kolaylaştırıyor