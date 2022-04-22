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İçişleri Bakanı Soylu açıkladı! Suriyelilere Ramazan Bayramı'nda ülkelerine gidip gelme izni verilmeyecek

İçişleri Bakanı Soylu açıkladı! Suriyelilere Ramazan Bayramı'nda ülkelerine gidip gelme izni verilmeyecek

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Suriyeli sığınmacılarla ilgili en çok eleştirilen uygulamaya son verildiğini açıkladı. Bakan Soylu, "Bayram için gidip dönmek isteyenlere izin verilmeyecek" dedi..

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'İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, NTV canlı yayınında flaş açıklamalar yaptı. Bakan Soylu, Suriyeli sığınmacıların dini bayramlarda ülkelerine gidip daha sonra geri dönmeleriyle ilgili eleştirilere son noktayı koydu. Bakan Soylu, Suriyeli sığınmacılara Ramazan Bayramı'nda ülkelerine gitme izni verilmeyeceğini, gidenlerin de geri alınmayacağını açıkladı. İŞte Bakan Soylu'nun sığınmacılarla ilgili açıklamaları...

500 bin kişi gönüllü olarak döndü
- Yaklaşık 500 bin kişi gönüllü olarak geri döndü. Sığınmacılar bizim oluşturduğumuz güvenli bölgelere geçti. Onurlu geri dönüşte güvenli bölgelere dönecekler. İdlib'de briket evleri yapıyoruz.

Önlem almasak kaçak göçmen sayısı 10 milyon olurdu
- Önlem almasaydık kaçak göçmen sayısı 10 milyonu geçerdi. Yurt içindeki tüm kaçak göçmenleri yakalıyoruz. Yaklaşık 500 bin kişi gönüllü olarak geri döndü. Sığınmacılar bizim oluşturduğumuz güvenli bölgelere geçti. 

- Onurlu geri dönüşte güvenli bölgelere dönecekler. İdlib'de briket evleri yapıyoruz. Sığınmacılar bizim oluşturduğumuz güvenli bölgelere geçti. Bu bölgeyi güvenli bölge haline getirdiğimiz için burada tarım ticaret işliyor. Bizim yaptığımız yol göstermek, güvenliklerini temin etmek.

Bu bayram için bir karar aldınız mı? Suriyeliler bayram için ülkelerine gitmelerine izin verilecek mi?
- Yaklaşık 4 bayramdır hem pandemi nedeniyle de bu gidişleri önemli ölçüde durdurmuştuk. Gittiler yüzde 60'ı kaldı. Sonra gittiler geri döndüler. Bayramlarda gidenler çok bir sayı değil.

Suriyelilere bayram izni yok
Geçen hafta itibarıyla valilerimize bayram izni verilmeyecek dedik. Şu anda bayram izni verilmiyor. Güvenli bölgeye gidip orada kalabilirler. Bayram için gidip dönmek isteyenlere izin verilmeyecek.

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