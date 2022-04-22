Mahkeme Galatasaray'daki tedbir kararını kaldırdı! Cimbom'da seçim yapılacak

İSTANBUL 10. Asliye Hukuk Mahkemesi Galatasaray'daki tedbir kararını kaldırdı. Galatasaray'da seçim 30 Nisan'da yapılacak.

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İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi, Galatasaray’da seçime getirilen tedbir kararına yapılan itirazı kabul etti. Bu karar ile beraber sarı-kırmızılı camia 30 Nisan’da yeni başkanını seçecek.

Saat 11.00'deki duruşmaya başkan adayları Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu'nun yanı sıra çok sayıda üyenin katılacağı öğrenildi.

Tedbirin devam etmesi halindeyse, Galatasaray'ın seçim sürecini yeniden planlaması gerekecek. Bu durumda yönetim kurulunun 1 ay içinde yeni seçim tarihi belirlemesi gerekiyor.

Başkan Burak Elmas seçimin her şartta gerçekleşmesinden yana. Elmas, Galatasaray mali genel kurulunda ibra edilmemişti.

Toplantıda usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle açılan davada 10. Asliye Hukuk Mahkemesi tedbir kararı almıştı.