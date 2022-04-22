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Afyonkarahisar'da mezarlıklar sorumlusu 5321 esnafı dolandırdı! 1 milyon 271 bin 900 TL'lik vurgun

Afyonkarahisar'da mezarlıklar sorumlusu 5321 esnafı dolandırdı! 1 milyon 271 bin 900 TL'lik vurgun

AFYONKARAHİSAR Belediyesi Mezarlıklar Birim Sorumlusu Muhittin Ok, 5 bin 321 esnafı, Google’da üst sıralara çıkarma vaadiyle dolandırdıkları iddia edilen şebekeye yönelik yapılan operasyonda tutuklandı.

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Afyonkarahisar’da kurdukları çağrı merkezi üzerinden Türkiye genelinde faaliyet gösteren 5 bin 321 esnafı, Google’da üst sıralara çıkarma vaadiyle dolandırdığı 1 milyon 271 bin 900 lirasını iddia edilen 9 kişiden 5’i tutuklanırken, şahısların 4’ü hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Operasyonun ardından mahkeme çıkarılan 9 kişiden Muhittin Ok ile birlikte Ş.A., G.C., G.A. ve G.Y., tutuklanırken, K.A., A.Y., T.A. ve E.G., hakkında ise adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı uygulanmasına karar verildi. Operasyonda tutuklanan Ok’un, çağrı merkezinin sahibi ile arasında banka üzerinden para transferleri gerçekleştiği öne sürüldü. Öte yandan Muhittin Ok’un, Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası Afyonkarahisar Temsilcisi de olduğu öğrenildi.

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