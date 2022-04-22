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İstanbul’da radikal örgütlere operasyon: 15 gözaltı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İstanbul’da radikal örgütlere operasyon: 15 gözaltı

İstanbul’da 6 ilçede düzenlenen operasyonlarda, El Kaide/HAD, DEAŞ, Fetih Cephesi (FEC), El Nusra (ENC) ve Heyeti Tahrir Şam (HTŞ) gibi aşırı uç radikal terör örgütleri ile bağlantılı oldukları iddiasıyla aranan yabancı uyruklu 15 şüpheli yakalandı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, Irak ve Suriye gibi uluslararası eylem yanlısı terörizm merkezlerine girip çıkan ve çeşitli örgütlerin saflarında bulundukları sanılan şiddet eğilimli yabancı uyruklu kişileri yakın takibe aldı.

Yürütülen soruşturma çerçevesinde DEAŞ, El Kaide/HAD, Heyeti Tahrir Şam (HTŞ), Fetih Cephesi (FEC) ve El Nusra (ENC) gibi terör örgütleri ve çatışma bölgeleriyle iltisaklı oldukları ileri sürülen şüphelilere yönelik İstanbul’da 6 ilçede 13 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Öz harekat timlerinin de katıldığı baskınlarda yabancı uyruklu 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet ekipleri tarafından girilen evlerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler ifade işlemleri için İstanbul Terörle Mücadele Şubesine getirildi. Zanlıların emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılığa gönderilmeleri ya da sınır dışı edilmeleri bekleniyor.
(SK-Sİ-BA-Y)

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