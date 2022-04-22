Bilim Kurulu neden ertelendi? Maske kuralı kalkmıyor mu Fahrettin Koca sonunda açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika maske açıklaması... Haftalardır toplanmayan Bilim Kurulu'nun bu hafta toplanarak maske ve karantina dair yeni kararları alması bekleniyordu. Ertelenmesiyle kararların alınmasından vazgeçildiği yorumu doğmuştu. Bakan Koca, "Daha net bilgi vermesem iyi olacak" diyerek kısa bir açıklama yaptı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bilim Kurulu'nda maske başta olmak üzere birçok konuyu ele alacağız. "Salgın bitiyor, aşıya ihtiyaç yok" gibi düşünmemeliyiz." dedi.

Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamalarından öne çıkan noktalar şöyle:

Maske zorunluluğu

"Bilim Kurulu’nda maske başta olmak üzere birçok konuyu ele alacağız. Okullarda maske olmak üzere pek çok konu değerlendirilecek. Önerileri daha sonra değerlendirmek üzere de kamuoyuna açıklamış olacağız. Daha net bilgi vermesem iyi olacak.

Toplantı neden ertelendi

Bilim Kurulu toplantısı geniş katılımlı ve daha kapsamlı yapılmak istendiği için ertelendi."

Aşı hatırlatması

Salgın giderek etkisini yitiriyor. Omicron varyantı ile birlikte hasane yükünün çok azaldığını biliyoruz. Bir taraftan da etkili olan aşılarımızın olduğunu biliyoruz. 3 çeşit açımız vatandaşımızın tercihine sunuluyor. Turkovac da üretilmeye devam ediyor. Tedarik sorunu yok. Özellikle bu dönemde, hele belli bir yaş üstü vatandaşlarımızın hatırlatma dozunu asla ve asla ihmal etmemeleri gerekiyor.