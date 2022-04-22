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Kulüpler Birliği'nden Saffet Sancaklı'ya tepki

Kulüpler Birliği'nden Saffet Sancaklı'ya tepki

Kulüpler Birliği, Saffet Sancaklı'nın TBMM'de kulüp başkanlarına yönelik söylediği sözlerinden dolayı özür dilemesi ve yeni spor yasasındaki değişiklik taleplerine yönelik açıklamalarda bulundu.

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Süper Lig Kulüpler Birliği, son günlerin gündem maddelerinden TBMM'de görüşülen spor yasasının bazı maddelerinin yeniden gözden geçirilmesiyle ilgili açıklama yayınladı.

Sabah saat 04.14'te Kulüpler Birliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada ayrıca eski milli futbolcu MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın TBMM Genel Kurulu'ndaki konuşmasına ilişkin "Kanun teklifi lehine söz alan bir milletvekilinin kulüplerimizin yöneticileri hakkında söylediği haksız ve asla kabul edilemeyecek ifade ve tanımlamalar sebebiyle, kulüp yöneticilerimizin söz konusu milletvekilinin özür dilemesini beklediğini bildiririz" ifadelerine yer verildi.

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