Enerji Bakanı Fatih Dönmez'den Kemal Kılıçdaroğlu'na cevap: Algıdır, manipülasyondur, çarpıtmadır

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 4 milyon hanenin elektriğinin kesildiği iddasına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den yanıt geldi.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yaptığı açıklamada "Sn. Kılıçdaroğlu’nun bugün 4 milyon hanenin elektriği kesikmiş gibi oluşturmaya çalıştığı söylem algıdır, manipülasyondur, çarpıtmadır. Bugün itibarıyla tüm abone gruplarında elektriği kesik abone sayısı 278 bindir. Bu da toplam abone içinde %0.6’dır." dedi.