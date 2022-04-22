BIST 2.550
DOLAR 14,74
EURO 15,95
ALTIN 916,67
HABER /  GÜNCEL
ADV Kazancımız Allah İçin Verdiğimizdir

Enerji Bakanı Fatih Dönmez'den Kemal Kılıçdaroğlu'na cevap: Algıdır, manipülasyondur, çarpıtmadır

Enerji Bakanı Fatih Dönmez'den Kemal Kılıçdaroğlu'na cevap: Algıdır, manipülasyondur, çarpıtmadır

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 4 milyon hanenin elektriğinin kesildiği iddasına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den yanıt geldi.

Abone ol

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yaptığı açıklamada "Sn. Kılıçdaroğlu’nun bugün 4 milyon hanenin elektriği kesikmiş gibi oluşturmaya çalıştığı söylem algıdır, manipülasyondur, çarpıtmadır. Bugün itibarıyla tüm abone gruplarında elektriği kesik abone sayısı 278 bindir. Bu da toplam abone içinde %0.6’dır." dedi.

İlgili Haberler
Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektriğini kesen bakın kim çıktı? İktidarı zor duruma düşürmek için... Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriklerinin kesilme anının videosu çıktı Başkent elektrik kesmiş Kemal Kılıçdaroğlu elektrikleri kesilince ne yaptı? İsmail Küçükkaya'nın gözü arkasındakine takıldı Elektriği kesilen Kemal Kılıçdaroğlu eşiyle evini aydınlatmak için löküz yakıp konuştu
ÖNCEKİ HABERLER
71 yaşındaki karısını mutfaktan kaptığı bıçakla öldürdü
71 yaşındaki karısını mutfaktan kaptığı bıçakla öldürdü
Bakan Vedat Bilgin'den işçi, memur ve emekliler için müjde: Asgari ücret aşınmış olabilir
Bakan Vedat Bilgin'den işçi, memur ve emekliler için müjde: Asgari ücret aşınmış olabilir
Can Ataklı'nın 'terörist' arkadaşları kim? Can Ataklı FETÖ'nün yeni reklamcısı mı oldu?
Can Ataklı'nın 'terörist' arkadaşları kim? Can Ataklı FETÖ'nün yeni reklamcısı mı oldu?
Öğrenci servislerine büyük zam! En kısa mesafe 540 liraya çıktı
Öğrenci servislerine büyük zam! En kısa mesafe 540 liraya çıktı
Karabük'te marketteki yazıyı görenler mutlu oldu! Pişman olanlar da var
Karabük'te marketteki yazıyı görenler mutlu oldu! Pişman olanlar da var
Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz'un sağlık raporu mahkemede açıklandı
Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz'un sağlık raporu mahkemede açıklandı
SGK 6 ilacı geri ödeme listesine aldı Resmi Gazete'de yayınlandı
SGK 6 ilacı geri ödeme listesine aldı Resmi Gazete'de yayınlandı
Evlat nöbetindeki acılı baba seslendi: Staj yaptığı sırada HDP ve terör örgütü üyeleri kandırdı
Evlat nöbetindeki acılı baba seslendi: Staj yaptığı sırada HDP ve terör örgütü üyeleri kandırdı
Hac 2022 ne zaman başvurular ne zaman Diyanet 2022 Hac takvimi
Hac 2022 ne zaman başvurular ne zaman Diyanet 2022 Hac takvimi
Bilim Kurulu neden ertelendi? Maske kuralı kalkmıyor mu Fahrettin Koca sonunda açıkladı
Bilim Kurulu neden ertelendi? Maske kuralı kalkmıyor mu Fahrettin Koca sonunda açıkladı