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Çorum'da trafik kazası genç kızı hayattan kopardı! Kahreden detay ortaya çıktı

Çorum'da trafik kazası genç kızı hayattan kopardı! Kahreden detay ortaya çıktı

ÇORUM'un Sungurlu ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan genç kız hayatını kaybetti.

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Sungurlu-Kırıkkale karayolunun 5. kilometresinde meydana gelen kazada, Alparslan Tırpancı yönetimindeki 19 SP 515 plakalı otomobil, iddiaya göre köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı sırada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yol ortasına devrildi.

Kazada otomobil sürücüsü Alparslan Tırpancı (26) ile otomobilde yolcu olarak bulunan nişanlısı Hilal Göyhan (20) yaralandı. Yaralılar kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ağustos ayında düğün yapacaklardı
Kazada ağır yaralan Hilal Göyhan, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hilal Göyhan’dan acı haber bugün geldi. 20 yaşındaki genç kız doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sürücü Alparslan Tırpancı ile Hilal Göyhan'ın yeni nişanlandığı, Ağustos ayında düğün yapacakları öğrenildi.

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